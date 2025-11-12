سلالة جديدة من الحمى القلاعية.. والخدمات البيطرية: حصنا المواشي

أكدت الدكتورة هبة فوزي أخصائي الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن مرض الحمى القلاعية ليس مرضا جديدا ومتواجد منذ سنوات طويلة .



وقالت هبة فوزي في حوارها على قناة " المحور"، :" هناك 7 أشكال مختلفة من مرض الحمى القلاعية ، وفي شهر يوليو الماضي تم اكتشاف سلالة جديدة من الحمى القلاعية ".

وتابعت هبة فوزي :" وتم إنتاج لقاح لمواجهة السلالة الجديدة من مرض الحمى القلاعية وتم العمل على تحصين المواشي ضد هذه السلالة ".

واكملت هبة فوزي :" المواشي المصابة بالحمى القلاعية يقل إنتاج الألبان ويقل معدل تناولها للطعام وقد يؤدي إلى نفوق المواشي ".

ولفتت هبة فوزي :" السلالة الجديدة تصيب الجاموس بشكل أكبر من الأبقار ".