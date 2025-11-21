الخدمات البيطرية: تحصين 1.5 مليون طائر في المحافظات خلال أكتوبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لحماية الثروة الداجنة خلال شهر أكتوبر، من خلال برامج التقصي الوبائي والتحصين التي تنفذها الإدارة المركزية للطب الوقائي وادارة الترصد الوبائى للأمراض، بهدف دعم المربين وتعزيز منظومة الأمان الحيوي في جميع المحافظات.

وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار الخطة القومية للسيطرة على أمراض الدواجن وتعزيز الأمان الحيوي، وخاصة مع دخول فصل الشتاء، بما يسهم في حماية الثروة الداجنة والحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة أن برامج التقصي النشط بالمزارع شملت المرور على 819 مزرعة خلال أكتوبر، تم خلالها سحب 10,884 عينة لم تُظهر مؤشرات وبائية خلال فترة الفحص، بما يعكس استمرار المتابعة الحقلية ورفع درجات الأمان الحيوي داخل المزارع.



وأضاف أن اعمال التقصي في الأسواق شملت ايضا المرور على أسواق 9 محافظات تقع ضمن مسار الطيور المهاجرة، وتم سحب أكثر من 170 عينة، لافتا إلى تنفيذ الهيئة خلال الشهر ذاته نحو 52 مأمورية ميدانية تضمنت متابعة أعمال التحصين وسحب عينات من منشآت معزولة، وتنفيذ خطة المسح الوبائي لمزارع الدواجن بجميع المحافظات، إلى جانب متابعة تنفيذ الاشتراطات الوقائية.

وأوضح "الأقنص" أن إجمالي الطيور المحصنة خلال شهر أكتوبر، بلغ نحو 1,531,421 طائرًا، حيث جاءت أعلى أعداد الطيور المحصنة في محافظة الفيوم بإجمالي 235.8 ألف طائر، تليها القليوبية بـ 234 ألف طائر، ثم الشرقية بـ 206.9 ألف طائر، ثم سوهاج بـ 136 ألف طائر، وأسيوط بـ 126 ألف طائر، والدقهلية بـ 94.8 ألف طائر، والمنيا بـ 79 ألف طائر، وهو ما يعكس التركيز على دعم المربين في المحافظات الريفية والمناطق الأكثر عرضة لانتشار الأمراض.

وأكد “الأقنص” استمرار خطة الهيئة في رفع المناعة العامة للقطعان ودعم جهود الأمن الحيوي لضمان سلامة الغذاء وصحة المواطنين.