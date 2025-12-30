أسعار جيلي كولراي 2025 في السوق السعودي

تستمر علامة جيلي الصينية في تعزيز حضورها في سوق السيارات السعودية من خلال طراز كولراي 2025، الذي يعد أحد أبرز سيارات الكروس أوفر، حيث يقدم بعدة فئات وتجهيزات، تجمع بين الأداء الرياضي، والتقنيات الحديثة، والتصميم العصري.

أداء ومحرك جيلي كولراي

تعتمد جيلي كولراي 2025 على محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر وعدد 4 أسطوانات، يولد قوة 172 حصانًا مع عزم دوران 290 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، ونظام دفع أمامي، وبمعدل استهلاك للوقود يبلغ 17.8 كيلومتر لكل لتر.

جيلي كولراي 2026

تجهيزات ومواصفات جيلي كولراي 2026

تأتي كولراي مجهزة بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل مكابح مانعة للانغلاق، توزيع إلكتروني لقوى الكبح، التحكم في قوى الجر، وثبات إلكتروني، كما توفر السيارة مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، إلى جانب مثبت السرعة، في الفئات الأعلى، تشمل التجهيزات أنظمة متقدمة مثل كشف المنطقة العمياء، الركن التلقائي، وكاميرات 360 درجة، بالإضافة إلى وسائد هوائية متعددة لتوفير حماية شاملة للركاب.

جيلي كولراي 2026

يبلغ طول السيارة نحو 4,380 ملم، و1,810 ملم للعرض، وارتفاع 1,615 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,600 ملم ومساحة شنطة خلفية تصل إلى 330 لتر، بينما يبلغ وزن السيارة 1,357 كجم، أما من ناحية التصميم، فتأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED مع إضاءة نهارية، وبجنوط قياس 17 أو 18 بوصة وفتحة سقف بانوراما حسب الفئة.

جيلي كولراي 2026

وتقدم كولراي بشاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة وشاشة معلومات وترفيه قياس 12 بوصة تدعم بلوتوث وآبل كاربلاي، ويأتي المقود متعدد الوظائف مع نظام تكييف أوتوماتيكي، وخيارات مقاعد جلدية مع تبريد وشاحن لاسلكي في الفئات الأعلى.

سعر السيارة جيلي كولراي 2026 في السوق السعودي

تقدم جيلي كولراي 2025 الفئة الأساسية GL بسعر يبدأ من 75,555 ريال، وتصل الفئة GK إلى 82,685 ريال، فيما يبلغ سعر الفئة الأعلى GF حوالي 93,035 ريال سعودي.