قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصية نبوية بعد الفجر.. 4 عبادات داوم عليها حتى طلوع الشمس
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30-12-2025
الاتصالات: إضافة 1000 منفذ جديد ونشر 3000 ماكينة صراف آلي بالبريد المصري
وعود لم تُنفذ.. جون إدوارد يخرج عن صمته ويكشف سبب الأزمة المالية بالزمالك
خلافات أسرية وراء فيديو طفل كفر الشيخ.. والأمن يضبط الأب| ما القصة؟
أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد أفضل 4 عبادات قبل استقبال شهر الصيام
9 ملفات ترسم ملامح أجندة 2026 البيئية
بعد تحرير 851 مخالفة خلال 24 ساعة.. هذه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
بعد انتشار الفيديو.. ضبط الأب المتهم بخطف ابنه في كفر الشيخ
المشكلة ستستمر.. مفاجأة بشأن موقف جون إدوارد من رحيل عبد الرؤوف عن الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار جيلي كولراي 2025 في السوق السعودي

جيلي كولراي 2026
جيلي كولراي 2026
صبري طلبه

تستمر علامة جيلي الصينية في تعزيز حضورها في سوق السيارات السعودية من خلال طراز كولراي 2025، الذي يعد أحد أبرز سيارات الكروس أوفر، حيث يقدم بعدة فئات وتجهيزات، تجمع بين الأداء الرياضي، والتقنيات الحديثة، والتصميم العصري.

أداء ومحرك جيلي كولراي 

تعتمد جيلي كولراي 2025 على محرك بنزين تيربو بسعة 1.5 لتر وعدد 4 أسطوانات، يولد قوة 172 حصانًا مع عزم دوران 290 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، ونظام دفع أمامي، وبمعدل استهلاك للوقود يبلغ 17.8 كيلومتر لكل لتر.

جيلي كولراي 2026

تجهيزات ومواصفات جيلي كولراي 2026

تأتي كولراي مجهزة بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل مكابح مانعة للانغلاق، توزيع إلكتروني لقوى الكبح، التحكم في قوى الجر، وثبات إلكتروني، كما توفر السيارة مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، إلى جانب مثبت السرعة، في الفئات الأعلى، تشمل التجهيزات أنظمة متقدمة مثل كشف المنطقة العمياء، الركن التلقائي، وكاميرات 360 درجة، بالإضافة إلى وسائد هوائية متعددة لتوفير حماية شاملة للركاب.

جيلي كولراي 2026

يبلغ طول السيارة نحو 4,380 ملم، و1,810 ملم للعرض، وارتفاع 1,615 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2,600 ملم ومساحة شنطة خلفية تصل إلى 330 لتر، بينما يبلغ وزن السيارة 1,357 كجم، أما من ناحية التصميم، فتأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED مع إضاءة نهارية، وبجنوط قياس 17 أو 18 بوصة وفتحة سقف بانوراما حسب الفئة.

جيلي كولراي 2026

وتقدم كولراي بشاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة وشاشة معلومات وترفيه قياس 12 بوصة تدعم بلوتوث وآبل كاربلاي، ويأتي المقود متعدد الوظائف مع نظام تكييف أوتوماتيكي، وخيارات مقاعد جلدية مع تبريد وشاحن لاسلكي في الفئات الأعلى.

سعر السيارة جيلي كولراي 2026 في السوق السعودي

تقدم جيلي كولراي 2025 الفئة الأساسية GL بسعر يبدأ من 75,555 ريال، وتصل الفئة GK إلى 82,685 ريال، فيما يبلغ سعر الفئة الأعلى GF حوالي 93,035 ريال سعودي.

جيلي كولراي جيلي كولراي سعر جيلي كولراي سعر جيلي كولراي في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

ترشيحاتنا

نتنياهو وترامب

نتنياهو: ترامب سيحصل على جائزة إسرائيل للسلام

نتنياهو وترامب

نتنياهو: إسرائيل محظوظة جدًا بوجود ترامب على رأس الولايات المتحدة

الولايات المتحدة تتعهد بملياري دولار لمساعدات الأمم المتحدة وسط تخفيضات حادة

الولايات المتحدة تتعهد بملياري دولار لمساعدات الأمم المتحدة وسط تخفيضات حادة

بالصور

فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقه يتمسك به والأمن يفحص الواقعة.. خبيرة توجه نصائح مهمة للأطفال للتصدي لمحاولات الاختطاف

فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة
فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة
فيديو صادم لمحاولة اختطاف طفل في وضح النهار يشعل السوشيال ميديا وشقيقة يتمسك به والأمن يفحص الواقعة

من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل

من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل
من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل
من هي العروس؟ ظهور مفاجئ لابنة عائلة فنية شهيرة في زفاف كروان مشاكل

سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007

سوزوكي تكشف عن تشكيلتها لمعرض طوكيو للسيارات 2026

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

فيديو

عازف العود هشام عصام

بعد أيام في العناية المركزة.. وفاة عازف العود هشام عصام

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد