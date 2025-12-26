سعر ومواصفات جيلي إمجراند 2025.. الأرخص في السعودية

تدخل جيلي إمجراند 2025 السوق السعودي بوصفها الخيار الأقل سعرًا ضمن طرازات العلامة الصينية المقدمة هناك، معتمدة على الجمع بين السعر الاقتصادي وفئة السيدان، مع باقة من التجهيزات، التي تتضمن وسائل الحماية وعناصر الرفاهية والتحكم.

تصميم جيلي إمجراند 2025

تنتمي إمجراند 2025 إلى فئة السيدان المدمجة، حيث يبلغ طولها نحو 4.6 متر، مع اعتماد مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وإضاءة نهارية تعزز من وضوح الرؤية، بالإضافة إلى جنوط اقرب للرياضية، وواجهة حادة الشكل، فتحة سقف كهربائية.

جيلي إمجراند 2025

محرك وأداء جيلي إمجراند 2025

تعتمد جيلي إمجراند 2025 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 120 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر، مع معدل استهلاك وقود تصل إلى نحو 17 كيلومترًا لكل لتر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي في جميع الفئات، مع نظام جر أمامي للعجلات.

جيلي إمجراند 2025

مقصورة وتجهيزات جيلي إمجراند 2025

تقدم إمجراند 2025 مقصورة تركز على العملية والراحة، حيث تتوفر المقاعد بكسوة قماشية أو جلدية مع لمسات من الشامواه، بينما يحصل مقعد السائق في الفئات الأعلى على تحكم كهربائي، وتعتمد منظومة الترفيه على شاشة وسطية بقياس 8 بوصات أو 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 3.5 بوصة أو شاشة رقمية كاملة بقياس 12.3 بوصة، كما يأتي نظام التكييف أوتوماتيكيًا في جميع الفئات.

جيلي إمجراند 2025

وزُودت جيلي إمجراند 2025 بأنظمة ثبات إلكتروني ومكابح مانعة للانغلاق بشكل قياسي، إضافة إلى كاميرا خلفية وحساسات ركن خلفية، الفئة القياسية تأتي مع وسادتين هوائيتين، بينما ترتفع الحماية في الفئات الأعلى لتشمل ست وسائد هوائية، كما تتوفر كاميرات بزاوية 360 درجة مع خاصية العرض الشفاف للهيكل.

سعر جيلي إمجراند 2025 في السوق السعودي

تقدم جيلي إمجراند 2025 في السعودية بسعر يبدأ من 61,295 ريال سعودي.