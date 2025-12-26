قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدبلوماسية المصرية في أفريقيا 2025..ممرات لوجستية وتنموية وتعزيز التجارة البينية
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا.. تفاصيل
مواعيد انطلاق مباريات الجولة الثانية في أمم إفريقيا 2025
سعر الدولار اليوم 26-12-2025
ما حكم زيارة المقابر والشخص على جنابة؟.. علي جمعة يجيب
الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026
القيادة الأمريكية في إفريقيا تعلن مقـ.تل عناصر من داعش في غارة بنيجيريا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-12-2025 والقنوات الناقلة
دعاء الجمعة الأولى من رجب.. احرص عليه حتى غروب شمس اليوم
سعر الذهب اليوم 26-12-2025
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق
هل تخطط لرحلة طويلة؟.. راجع تطعيماتك في الوقت المناسب
سعر ومواصفات جيلي إمجراند 2025.. الأرخص في السعودية

جيلي إمجراند 2025
صبري طلبه

تدخل جيلي إمجراند 2025 السوق السعودي بوصفها الخيار الأقل سعرًا ضمن طرازات العلامة الصينية المقدمة هناك، معتمدة على الجمع بين السعر الاقتصادي وفئة السيدان، مع باقة من التجهيزات، التي تتضمن وسائل الحماية وعناصر الرفاهية والتحكم.

تصميم جيلي إمجراند 2025 

تنتمي إمجراند 2025 إلى فئة السيدان المدمجة، حيث يبلغ طولها نحو 4.6 متر، مع اعتماد مصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، وإضاءة نهارية تعزز من وضوح الرؤية، بالإضافة إلى جنوط اقرب للرياضية، وواجهة حادة الشكل، فتحة سقف كهربائية.

جيلي إمجراند 2025 

محرك وأداء جيلي إمجراند 2025 

تعتمد جيلي إمجراند 2025 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 120 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 152 نيوتن متر، مع معدل استهلاك وقود تصل إلى نحو 17 كيلومترًا لكل لتر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي في جميع الفئات، مع نظام جر أمامي للعجلات.

جيلي إمجراند 2025 

مقصورة وتجهيزات جيلي إمجراند 2025

تقدم إمجراند 2025 مقصورة تركز على العملية والراحة، حيث تتوفر المقاعد بكسوة قماشية أو جلدية مع لمسات من الشامواه، بينما يحصل مقعد السائق في الفئات الأعلى على تحكم كهربائي، وتعتمد منظومة الترفيه على شاشة وسطية بقياس 8 بوصات أو 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 3.5 بوصة أو شاشة رقمية كاملة بقياس 12.3 بوصة، كما يأتي نظام التكييف أوتوماتيكيًا في جميع الفئات.

جيلي إمجراند 2025 

وزُودت جيلي إمجراند 2025 بأنظمة ثبات إلكتروني ومكابح مانعة للانغلاق بشكل قياسي، إضافة إلى كاميرا خلفية وحساسات ركن خلفية، الفئة القياسية تأتي مع وسادتين هوائيتين، بينما ترتفع الحماية في الفئات الأعلى لتشمل ست وسائد هوائية، كما تتوفر كاميرات بزاوية 360 درجة مع خاصية العرض الشفاف للهيكل.

سعر جيلي إمجراند 2025 في السوق السعودي

تقدم جيلي إمجراند 2025 في السعودية بسعر يبدأ من 61,295 ريال سعودي.

