القمامة تكسو ترعة أبو بدوي بكفر الشيخ.. وتدخل عاجل من مجلس المدينة| صور

استغاث أهالي قرية أبو بدوي التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، من سوء حالة الترعة المارة في وسط القرية بعد أن تراكمت فيها القمامة والمخلفات والحيوانات النافقة.

القمامة في ترعة أبو بدوي

وقال الأهالي، إن الترعة الآن أصبحت مصدر كبير للأمراض والأوبئة خاصة أن تقع في مقابلها الوحدة الصحية والنادي الرياضي، وذلك نظراً لوجود كميات كبيرة من القمامة بها.

القمامة والمخلفات

فور مناشدة الأهالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تدخل مسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الري والجهات المعنية لرفع القمامة والمخلفات من مياه الترعة التى تقع داخل الكتلة السكنية للقرية.

وطالب الأهالي المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ الجديد، بإصدار تعليماته للري والوحدة المحلية بضرورة بتطهير الترعة مثل باقي الترع والمجاري المائية بصفة مستمرة لمنع تراكم القمامة والمخلفات حفاظاً على صحة أهالي القرية.