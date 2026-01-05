قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية
اعرف الخطوط الساخنة للإبلاغ عن الكلاب الضالة في منطقتك
هل نسيان قراءة سورة بعد الفاتحة يستوجب سجود السهو؟.. اعرف رأي الشرع
بقوة 777 حصانا.. عودة وحش البيك أب رام TRX 2027
أكسيوس: نتنياهو يشكل فريق تفاوض مع سوريا برئاسة سفير إسرائيل في واشنطن
حالات الإعفاء من تراخيص اللافتات على الطرق العامة وفقا لقانون تنظيم الإعلانات
10 أيام ويفسخ عقده.. إنذار أخير من بيزيرا لمسؤولي الزمالك
تطورات انضمام أيوب الكعبي للأهلي
بحجة التأديب.. موظف يهـ.ـشم جمجمة ابنته في أكتوبر
صاحب مقبرة النحل بالمنوفية: مذاق العسل مميز وليس له مثيل
شريف سليمان.. مصري- أمريكي يدير خزائن نيويورك بفريق أول عمدة مسلم
اتخانق مع حبيبته.. شاب أجنبي ينهي حياته شنـ.ـقا ببولاق الدكرور
تعزز شاحنة رام حضورها في عالم الشاحنات الرياضية بعد إعادة إطلاقها بقدرات غير مسبوقة، لتؤكد مكانتها كواحدة من أشهر شاحنات البيك أب ذات الطابع العالي الأداء.

وتأتي هذه العودة مدعومة بتصميم مميز يعكس القوة والصلابة، إلى جانب حزمة تجهيزات متطورة تضعها في موقع متقدم ضمن فئتها، خاصة لدى لمحبي تصميم البيك أب وتحديات الطرق الوعرة.

رام TRX 2027

منظومة وأداء رام TRX 2027

تعتمد شاحنة رام على محرك من فئة V8 بسعة 6.2 لتر مزود بشاحن فائق، يتيح لها إنتاج قوة هائلة تصل إلى 777 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 922 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من ثماني سرعات، مع نظام دفع رباعي متطور، ما يتيح استجابة وقدرة عالية على التعامل مع مختلف ظروف القيادة، سواء على الطرق الممهدة أو التضاريس الوعرة.

رام TRX 2027

أداء وتسارع رام TRX 2027

تقدم رام مستويات أداء مميزة من ناحية التسارع، حيث تنطلق الشاحنة من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.5 ثانية فقط، وتدعم الشاحنة وضعية Baja Mode، التي تقوم بتوجيه 75 % من القوة إلى العجلات الخلفية، ما يمنح السائق تجربة قيادة أكثر قوة.

رام TRX 2027

أنظمة تعليق رام TRX 2027 وأبرز التجهيزات 

تستند رام إلى نظام تعليق متطور يمنحها القدرة على التعامل مع التضاريس الصعبة، حيث يصل مدى حركة التعليق إلى 13 إنش في المحور الأمامي و14 إنش في الخلف، ويبلغ ارتفاع الشاحنة عن الأرض 11.8 إنش، ما يعزز من قدرتها على تجاوز العوائق.

رام TRX 2027

كما تم تزويدها بنظام تعليق نشط من نوع  Bilstein e2 Blackhawk، يوفر توازنًا بين الراحة والثبات، مع جنوط سوداء بالكامل قياس 18 إنش تعكس الطابع العدواني للتصميم، وتجمع شاحنة رام بين الفخامة والعملية، حيث تأتي بمقاعد مزودة بخاصيتي التدفئة والتبريد، إضافة إلى نظام المساج لتعزيز الراحة أثناء الرحلات الطويلة.

رام TRX 2027

وتتصدر المقصورة شاشة وسطية عملاقة بقياس 14.5 إنش، تدعم أنظمة التحكم والترفيه، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل الوصول إلى الإعدادات المختلفة، كما تتوفر إضاءة محيطية ونظام تكييف متطور، مع وسائد هوائية لتعزيز مستويات الأمان، ونظام صوتي فاخر من Harman Kardon  مكوّن من 19 سماعة، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي بقياس 10 إنش.

سعر رام 1500 SRT TRX وماذا عن موقع الانطلاق؟

من المنتظر أن تصل شاحنة رام الجديدة إلى صالات العرض العالمية خلال النصف الثاني من عام 2026، في خطوة ينتظرها عشاق هذا الطراز حول العالم، وتشير التوقعات إلى أن تبدأ أسعارها من نحو 102,290 دولارا أمريكيا.

