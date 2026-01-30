جنوب إفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصًا غير مرغوب فيه

أفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن حكومة جنوب إفريقيا أعلنت القائم بالأعمال الإسرائيلي في بريتوريا شخصًا غير مرغوب فيه، في خطوة دبلوماسية تعكس تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية القضايا الفلسطينية والحرب علي غزة.

وجاء القرار بعد موجة من الانتقادات المحلية والدولية لإجراءات إسرائيل الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك العمليات العدوانية والحرب علي قطاع غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وفق ما نقلته وسائل إعلام جنوب أفريقية.

وتعد هذه الخطوة إحدى أقوى الإجراءات الدبلوماسية التي تتخذها بريتوريا تجاه إسرائيل منذ سنوات، إذ يتوقع أن تؤدي إلى تدهور العلاقات الثنائية وربما تبادل الإجراءات المتبادلة بين الجانبين.

ولم تصدر إسرائيل بعد أي تصريحات رسمية بشأن القرار، بينما أوضح مسؤولون دبلوماسيون في جنوب إفريقيا أن إعلان القائم بالأعمال شخصًا غير مرغوب فيه يأتي ضمن الحق السيادي للدولة في حماية سياساتها الخارجية ومواقفها تجاه النزاعات الدولية.

ويأتي هذا الإجراء في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا في الضغط الدولي على إسرائيل، بعد موجة العنف الأخيرة في غزة، حيث دعت الأمم المتحدة والعديد من الدول إلى ضرورة التهدئة ووقف التصعيد حفاظًا على المدنيين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

تجدر الإشارة إلى أن جنوب إفريقيا كانت دائمًا من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وقد شهدت علاقاتها مع إسرائيل فترات توتر متكررة بسبب سياسات الأخيرة تجاه الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان وعمليات القصف في القطاع.