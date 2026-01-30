قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجالية المصرية في تنزانيا تدعم الأهلي أمام يانج أفريكانز
تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام بعد الهبوط؟
شعرك في خطر .. تحذير من تشغيلة حناء شهيرة
جميع التدابير .. تحذير روسي شديد ضد من يعتدي على سفن تحمل علمها
44 عاما على رحيل الأسطورة.. رأفت الهجان رجل عاش في قلب العدو ومات بسر الوطن
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
اتحاد الكرة يناقش خارطة طريق المنتخب وملف الخبير الأجنبي.. الأحد
خاص| إير كايرو تبدأ التشغيل من مطار العاصمة الدولي لأول مرة في فبراير
بعد تطويره وصيانته| افتتاح كوبري مبارك أمام المارة في المنوفية.. صور
رئاسة مركز بلاط تعلن عن حاجتها لعمال نظافة بنظام الأجر اليومي.. اعرف التفاصيل
الرئيس السيسي: المناهج الدراسية بالأكاديمية العسكرية المصرية تضمن جدارة التعليم
الاتحاد الأفريقي يدعو لضبط النفس بعد القتال بين القوات الإثيوبية وجبهة تيجراي
جنوب إفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصًا غير مرغوب فيه

أفادت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن حكومة جنوب إفريقيا أعلنت القائم بالأعمال الإسرائيلي في بريتوريا شخصًا غير مرغوب فيه، في خطوة دبلوماسية تعكس تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية القضايا الفلسطينية والحرب علي غزة.

وجاء القرار بعد موجة من الانتقادات المحلية والدولية لإجراءات إسرائيل الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك العمليات العدوانية والحرب علي قطاع غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وفق ما نقلته وسائل إعلام جنوب أفريقية.

وتعد هذه الخطوة إحدى أقوى الإجراءات الدبلوماسية التي تتخذها بريتوريا تجاه إسرائيل منذ سنوات، إذ يتوقع أن تؤدي إلى تدهور العلاقات الثنائية وربما تبادل الإجراءات المتبادلة بين الجانبين.

ولم تصدر إسرائيل بعد أي تصريحات رسمية بشأن القرار، بينما أوضح مسؤولون دبلوماسيون في جنوب إفريقيا أن إعلان القائم بالأعمال شخصًا غير مرغوب فيه يأتي ضمن الحق السيادي للدولة في حماية سياساتها الخارجية ومواقفها تجاه النزاعات الدولية.

ويأتي هذا الإجراء في وقت يشهد فيه العالم تصاعدًا في الضغط الدولي على إسرائيل، بعد موجة العنف الأخيرة في غزة، حيث دعت الأمم المتحدة والعديد من الدول إلى ضرورة التهدئة ووقف التصعيد حفاظًا على المدنيين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.

تجدر الإشارة إلى أن جنوب إفريقيا كانت دائمًا من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، وقد شهدت علاقاتها مع إسرائيل فترات توتر متكررة بسبب سياسات الأخيرة تجاه الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان وعمليات القصف في القطاع.

