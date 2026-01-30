فتح : نتنياهو يراوغ لتحقيق مصالحه .. ولا يلتزم بكل بنود اتفاق غزة

قال الدكتور زيد تيم، أمين سر حركة فتح في هولندا، إن اتفاق شرم الشيخ بعد نقله واعتماده بقرار من مجلس الأمن الدولي، أصبح اتفاقًا مكتمل البنود يضم 20 نقطة واضحة، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم سوى بتنفيذ جزء محدود جدًا منها، في ظل سياسة المراوغة التي ينتهجها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضاف، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو يتلاعب بكل مرحلة وكل توقيت بما يخدم مصالحه الشخصية والسياسية، مؤكدًا أن جوهر الاتفاق ينص على تطبيق مباشر وغير مشروط لبنوده، وعلى رأسها فتح المعابر فور تسليم الجثة الأخيرة للاحتلال، من الجانبين ودون فرض قيود أو اشتراطات جديدة كما يحدث حاليًا.

وأوضح أن الجدل الدائر حول أعداد الداخلين والخارجين عبر المعابر يمثل خرقًا واضحًا للاتفاق، ويعكس محاولة إسرائيلية للالتفاف على الالتزامات، مشيرًا إلى أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالضامنين للاتفاق، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طرح خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.