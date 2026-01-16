أمريكا توافق على صفقة بـ 1,5 مليار دولار لتوسيع قاعدة بحرية في بيرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الولايات المتحدة توافق على صفقة بقيمة 1,5 مليار دولار لتوسيع قاعدة بحرية في بيرو .

وفي وقت سابق ذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الولايات المتحدة بدأت في تعزيز تواجدها العسكري في الشرق الأوسط، فيما يدرس الرئيس دونالد ترامب إمكانية توجيه ضربات عسكرية لإيران.

وأشار التقرير إلى أن حاملة طائرات أمريكية واحدة على الأقل تم إرسالها إلى المنطقة، ومن المتوقع أن تتبعها قوات بحرية وبرية وجوية إضافية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بهدف تزويد الإدارة الأمريكية بمجموعة من الخيارات العسكرية في حال اتخاذ قرار بشن أي هجوم.



ويأتي هذا التصعيد في ظل الاحتجاجات الداخلية التي تشهدها إيران منذ أواخر ديسمبر 2025، نتيجة الانخفاض الحاد في قيمة الريال وتصاعد التحركات المطالبة بالإصلاح، والتي شهدت مواجهات دامية بين المحتجين وقوات الأمن وقطع الإنترنت.



وفي خطوة مثيرة للجدل، أعلن ترامب يوم الثلاثاء تعليق جميع الاتصالات مع المسؤولين الإيرانيين، مؤكداً دعمه للمحتجين ووعدهم بـ"مساعدة في الطريق"، فيما اتهم الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، الإدارة الأمريكية بـ"تشجيع زعزعة الاستقرار وتهديد سيادة إيران".



وتشير التحركات الأمريكية الأخيرة إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً على الطاولة، وسط حالة جمود دبلوماسي مستمرة بين واشنطن وطهران، بينما تستمر الاحتجاجات الداخلية في إيران وتستمر التوترات الإقليمية.