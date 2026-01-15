الولايات المتحدة تسحب طائرات التزود بالوقود من قاعدة العديد الجوية

أفادت وسائل إعلام روسية بأن الولايات المتحدة قامت بسحب طائرات التزود بالوقود من قاعدة العديد الجوية في الخليج العربي وسط تصاعد التوترات حول إيران.

وكان تطبيق فلايت رادار أظهر أن 6 طائرات أمريكية للتزود بالوقود جوا من طراز KC-135 أقلعت من قاعدة العديد الجوية في قطر، حسب سكاي نيوز عربية.



و أفاد مسئولون أوروبيون أن التدخل العسكري الأمريكي في إيران أمر مرجح، مشيرة إلى أنه قد يحدث خلال الـ 24 ساعة القادمة، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".



وأوضحت رويترز: "يعتقد مسئول إسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ بالفعل قرارا بالتدخل عسكريا في إيران".



وأضافت الوكالة: "قال مسئولان أوروبيان إن التدخل العسكري الأمريكي يبدو مرجحا، وأوضح أحدهما أنه قد يحدث خلال الـ 24 ساعة القادمة".

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس، المتظاهرين في إيران على "مواصلة احتجاجاتهم والاستيلاء على مؤسسات السلطة"، وكتب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "المساعدة في الطريق"، في إشارة إلى وعده بتقديم الدعم للمحتجين.