سألونا إن كانت الساعة الواحدة مناسبة.. ترامب يسخر من الهجوم الإيراني على قاعدة العديد

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد في قطر بسخرية، وقال: "الإيرانيون كانوا طيبين للغاية، لقد حذرونا مسبقًا وسألونا إن كانت الساعة الواحدة موعدًا مناسبًا للهجوم، فقلت لهم: لا بأس في ذلك".



وفي وقت سابق، قال ترامب، إنه هناك احتمالات لتجدد المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل في المستقبل القريب، على الرغم من الإرهاق الشديد الذي أصاب الطرفين جراء القتال المستمر لأيام.

وفي مؤتمر صحفي عقب قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في لاهاي، قال ترامب إن الطرفين متعبان ومنهكان بعد معارك عنيفة وشرسة، وكانا راضيين بالعودة إلى مواقعهما. لكنه أضاف: "هل يمكن أن تعود الأمور إلى التصعيد؟ أعتقد أن ذلك وارد، وربما يحدث في وقت قريب".

وأشار ترامب إلى رغبته في عودة الطرفين إلى طاولة الحوار، موضحا أن إيران تملك ورقة ضغط قوية تتمثل في احتياطياتها النفطية. كما عبر عن اعتقاده بأن طهران قد لا تعود إلى تخصيب اليورانيوم، في تلميح إلى إمكانية التهدئة.