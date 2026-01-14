مستشار خامنئي: على ترامب أن يذكر تدمير إيران لقاعدة العديد الأمريكية

قال علي لاريجاني، الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، أنه على ترامب أن يذكر تدمير إيران لقاعدة العديد الأمريكية لفهم حقيقة إرادة إيران وقدرتها على الرد على أي عدوان.

و في وقت سابق، رد لاريجاني، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تدوينة دعا فيها الإيرانيين إلى "حفظ أسماء القتلة والمعتدين".

وفي تدوينة على منصة "إكس"، كتب لاريجاني: "نعلن أسماء القتلة الرئيسيين للشعب الإيراني: 1. ترامب، 2. نتنياهو"، مرفقًا تعليقاته بلقطة شاشة من تدوينة ترامب.

وكان ترامب قد دعا، في وقت سابق، المشاركين في الاحتجاجات الإيرانية إلى مواصلة المظاهرات والسيطرة على مؤسساتهم، مشيرًا إلى أن "المساعدة في الطريق إليهم".