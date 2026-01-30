نظام جديد في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2025-2026

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، تطبيق نظام جديد لمباريات الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا، بداية من موسم 2025-2026، يتضمن آلية مختلفة لتحديد أفضلية اللعب على الأرض في مباريات الإياب، وفقًا لترتيب الفرق في مرحلة الدوري.

وبحسب النظام الجديد، سيحصل صاحبا المركزين الأول والثاني في مرحلة الدوري، وهما أرسنال وبايرن ميونخ، على أفضلية خوض جميع مباريات الإياب على ملعبهما في الأدوار الإقصائية، حال نجاحهما في التأهل.

كما يمنح النظام الجديد، أصحاب المركزين الثالث والرابع، ليفربول وتوتنهام، ميزة لعب مباريات الإياب في دور الـ16 وربع النهائي على أرضيهما؛ في حال تأهلهما إلى تلك المراحل.

وأوضح أن الفرق التي أنهت مرحلة الدوري في المراكز من الخامس إلى الثامن، وهي برشلونة وتشيلسي وسبورتنج لشبونة ومانشستر سيتي، ستحصل على أفضلية خوض مباراة الإياب في دور الـ16 فقط على ملاعبها، بينما تُحسم أفضلية الأرض في ربع النهائي ونصف النهائي عبر القرعة، بناءً على تصنيف كل فريق مقارنة بمنافسه.

ويأتي هذا التعديل في إطار سعي «يويفا» لإضافة مزيد من العدالة والتنافسية على الأدوار الإقصائية، ومنح قيمة أكبر لترتيب الفرق خلال مرحلة الدوري من البطولة.