الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مفتي الجمهورية : تقدير تضحيات رجال الشرطة واجب وطني وأخلاقي

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة
أحمد سعيد

أدّى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة المصرية، بحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الشرطة المصرية.

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة ضمن احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة

ويؤكد فضيلة مفتي الجمهورية بهذه المناسبة أن عيد الشرطة يجسد أسمى معاني التضحية والفداء في سبيل الوطن، وأن ما يقدمه رجال الشرطة المصرية من جهود متواصلة وتضحيات صادقة يمثل ركيزة أساسية في حفظ أمن البلاد واستقرارها. 

وشدد على أن حماية الأوطان مسؤولية مشتركة، وأن تقدير تضحيات رجال الشرطة واجب وطني وأخلاقي، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر آمنة مستقرة، وأن يوفق أبناءها المخلصين لما فيه خير الوطن.

حضر الصلاة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، د. أسامة السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ،وعددٍ من قادة وضباط الشرطة المصرية والقوات المسلحة.

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية صلاة الجمعة مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة الشرطة وزارة الداخلية

