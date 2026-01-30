مفتي الجمهورية : تقدير تضحيات رجال الشرطة واجب وطني وأخلاقي

أدّى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة المصرية، بحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الشرطة المصرية.

ويؤكد فضيلة مفتي الجمهورية بهذه المناسبة أن عيد الشرطة يجسد أسمى معاني التضحية والفداء في سبيل الوطن، وأن ما يقدمه رجال الشرطة المصرية من جهود متواصلة وتضحيات صادقة يمثل ركيزة أساسية في حفظ أمن البلاد واستقرارها.

وشدد على أن حماية الأوطان مسؤولية مشتركة، وأن تقدير تضحيات رجال الشرطة واجب وطني وأخلاقي، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر آمنة مستقرة، وأن يوفق أبناءها المخلصين لما فيه خير الوطن.

حضر الصلاة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، د. أسامة السيد الأزهرى، وزير الأوقاف، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ،وعددٍ من قادة وضباط الشرطة المصرية والقوات المسلحة.