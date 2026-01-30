قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يربك حسابات حسام حسن قبل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم
مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها
فرحة عارمة بين أنصار السيد البدوي بعد فوزه برئاسة حزب الوفد
الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب بيرو
نظام جديد في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2025-2026
أول تعليق من سلوت بعد عودة صلاح للتهديف مع ليفربول
تحول مفاجئ في طقس الأسبوع | إعلان مهم من الأرصاد
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026 .. زيادة طفيفة بـ25 جنيها
أبو الغيط : العالم يمر بمرحلة تحول عميقة تصعّب التنبؤ بمسارات المستقبل
معتمد جمال يجهز مفاجأة بالزمالك فى مباراة المصري بـ الكونفدرالية
حمزة عبدالكريم يجدد للأهلي مع الاحتراف ببرشلونة | شاهد لحظة توقيع العقد
فوز السيد البدوي برئاسة حزب الوفد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

معرض الكتاب.. جناح الأزهر ينظم ندوة عن مركزية السنة النبوية في التشريع ومخاطر إنكارها

ندوة مكانة السنة بجناح الأزهر
ندوة مكانة السنة بجناح الأزهر
أحمد سعيد

نظم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوةً علمية بعنوان «مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي»، اليوم الجمعة، بحضور د. أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ود.مصطفى أبو عمارة، أستاذ الحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، وأدارها د. أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء.

تفاصيل ندوة مكانة السنة بجناح الأزهر

وأكد د. أحمد معبد عبد الكريم أن الشبهات المثارة حول السنة النبوية قديمة ومتجددة، وغالبها صادر عن غير المتخصصين، مشيرًا إلى أن بعض الكتب التي طعنت في صحيح البخاري ثبت بعد التحقيق العلمي أن من نُسبت إليهم لا يمتلكون التأهيل العلمي اللازم للخوض في هذا المجال.

وأوضح فضيلته أن الطعن في السنة النبوية يُعد مخالفة صريحة للقرآن الكريم، الذي قرن بين طاعة الله وطاعة رسوله ﷺ، مؤكدًا أن كثيرًا من نصوص القرآن جاءت مجملة، ولا يمكن فهمها أو تطبيقها على الوجه الصحيح دون بيان السنة وتفصيلها، وأن تعطيل السنة يؤدي بالضرورة إلى تعطيل العمل بالقرآن ذاته.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن الاتهامات الموجهة إلى السنة بزعم تهميش المرأة لا تستند إلى فهم علمي منضبط، موضحًا أن حديث النبي ﷺ عن «نقصان العقل والدين» لا يحمل أي انتقاص من المرأة، وإنما يبيّن نقص التكاليف الشرعية لا نقص الكرامة أو الأهلية الإنسانية، وهو أمر تشريعي محض لا يد للمرأة فيه.

من جانبه، أكد د. مصطفى أبو عمارة أن علم الحديث يمثل الركيزة الأساسية للعلوم الشرعية كافة، وأن إقصاء السنة النبوية يفضي إلى انهيار منظومة الفقه والتفسير والسيرة والتاريخ الإسلامي، موضحًا أن الطاعنين في السنة يستهدفون في جوهر مشروعهم إزاحتها من طريق المسلمين.

وبيّن فضيلته أن دعاوى الاكتفاء بالقرآن دون السنة أدت تاريخيًا إلى انحرافات فكرية خطيرة، كما وقع لدى بعض الفرق التي أساءت فهم النصوص، فكفّرت أصحاب المعاصي واستباحت الدماء، مؤكدًا أن السنة النبوية جاءت مبيّنة للقرآن، شارحة لكلياته، ومخصصة لعموماته، ومقيدة لمطلقاته في مجالات العقائد والعبادات والمعاملات.

وأشار د. "أبو عمارة" إلى أن كثيرًا من الأحكام الشرعية التفصيلية، كهيئات الصلاة، ومقادير الزكاة، ومناسك الحج، وأحكام المطعومات، لم تُفصل في القرآن الكريم، وإنما ورد بيانها في السنة النبوية، مما يؤكد استحالة الاستغناء عنها.

وفي ختام الندوة، أكد د.أيمن الحجار أن محاولات الطعن في السنة النبوية تسعى إلى إظهارها بمظهر العوار والتناقض، بينما الحقيقة أنها تمثل صمام أمان للفهم الصحيح للدين، داعيًا إلى تعزيز الوعي العلمي بمنهجية علماء الحديث في مواجهة الشبهات الفكرية المعاصرة.

ويشارك الأزهر الشريف للعام العاشر على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والمقامة خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير 2026، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويمتد جناحه على مساحة تقارب ألف متر مربع داخل قاعة التراث رقم (4).

ندوة مكانة السنة بجناح الأزهر ندوة مكانة السنة جناح الأزهر الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

ترشيحاتنا

نتنياهو

الاحتلال يمهل الممثل الدبلوماسي الرفيع لجنوب إفريقيا 72 ساعة لمغادرة البلاد

أحمد أبو الغيط ووزير الشؤون الخارجية الهندي

غزة والسودان وأزمات المنطقة تتصدر مباحثات أبو الغيط ووزير الخارجية الهندي

الاتحاد الأوروبي

إيران تدرج جيوش دول الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء

بالصور

ملح الهيمالايا الوردي خدعة تسويقية باهظة الثمن.. العادي يتفوق عليه بميزتين

هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

فيديو

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

الرئيس السيسي

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد