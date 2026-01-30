قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاف يربك حسابات حسام حسن قبل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم
مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها
فرحة عارمة بين أنصار السيد البدوي بعد فوزه برئاسة حزب الوفد
الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب بيرو
نظام جديد في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2025-2026
أول تعليق من سلوت بعد عودة صلاح للتهديف مع ليفربول
تحول مفاجئ في طقس الأسبوع | إعلان مهم من الأرصاد
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026 .. زيادة طفيفة بـ25 جنيها
أبو الغيط : العالم يمر بمرحلة تحول عميقة تصعّب التنبؤ بمسارات المستقبل
معتمد جمال يجهز مفاجأة بالزمالك فى مباراة المصري بـ الكونفدرالية
حمزة عبدالكريم يجدد للأهلي مع الاحتراف ببرشلونة | شاهد لحظة توقيع العقد
فوز السيد البدوي برئاسة حزب الوفد
توك شو

تحول مفاجئ في طقس الأسبوع | إعلان مهم من الأرصاد

طقس
طقس
عادل نصار

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا حول حالة الطقس المتوقعة من السبت 31 يناير 2026 وحتى الأربعاء 4 فبراير 2026، محذرةً من تقلبات جوية تشمل ظواهر مؤثرة على الرؤية ونشاطًا للرياح.

طقس

فبينما تسود أجواء دافئة نهارًا على أغلب الأنحاء، تظل البرودة الشديدة السمة الغالبة خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر، مما يتطلب من المواطنين الحذر في اختيار ملابسهم وتوقيتات تحركاتهم.

ظواهر جوية مرتقبة وشبورة مائية كثيفة ورياح مثيرة للأتربة

أوضحت هيئة الأرصاد أن البلاد ستشهد ظاهرتين جويتين بارزتين خلال الأيام القادمة، أولها الشبورة المائية، تتكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا من الساعة 3 حتى 10 صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

طقس

نشاط الرياح

من المتوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، مما قد يقلل من جودة الهواء والرؤية الأفقية.

خريطة درجات الحرارة المتوقعة (31 يناير – 4 فبراير)

تتفاوت درجات الحرارة بين الارتفاع الطفيف في العظمى والبرودة الملحوظة في الصغرى وفقًا للجدول التالي:


القاهرة الكبرى والوجه البحري:
العظمى (نهارًا): 21 إلى 25 درجة
الصغرى (ليلًا): 11 إلى 16 درجة
السواحل الشمالية:
العظمى (نهارًا): 20 إلى 24 درجة
الصغرى (ليلًا): 11 إلى 14 درجة
شمال الصعيد:
العظمى (نهارًا): 22 إلى 27 درجة
الصغرى (ليلًا): 9 إلى 12 درجة
جنوب الصعيد:
العظمى (نهارًا): 27 إلى 29 درجة
الصغرى (ليلًا): 11 إلى 13 درجة

نصائح السلامة للمواطنين

شددت هيئة الأرصاد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية، وأبرزها:


توخي الحذر التام أثناء القيادة خلال فترات الشبورة المائية والالتزام بتعليمات المرور.


ارتداء الملابس الشتوية، خاصة في الصباح الباكر والمساء، لتجنب نزلات البرد نتيجة التفاوت في درجات الحرارة.

 

الأرصاد طقس حالة الطقس الأرصاد الجوية

