تحول مفاجئ في طقس الأسبوع | إعلان مهم من الأرصاد

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا حول حالة الطقس المتوقعة من السبت 31 يناير 2026 وحتى الأربعاء 4 فبراير 2026، محذرةً من تقلبات جوية تشمل ظواهر مؤثرة على الرؤية ونشاطًا للرياح.

فبينما تسود أجواء دافئة نهارًا على أغلب الأنحاء، تظل البرودة الشديدة السمة الغالبة خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر، مما يتطلب من المواطنين الحذر في اختيار ملابسهم وتوقيتات تحركاتهم.

ظواهر جوية مرتقبة وشبورة مائية كثيفة ورياح مثيرة للأتربة

أوضحت هيئة الأرصاد أن البلاد ستشهد ظاهرتين جويتين بارزتين خلال الأيام القادمة، أولها الشبورة المائية، تتكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا من الساعة 3 حتى 10 صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

نشاط الرياح

من المتوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، مما قد يقلل من جودة الهواء والرؤية الأفقية.

خريطة درجات الحرارة المتوقعة (31 يناير – 4 فبراير)

تتفاوت درجات الحرارة بين الارتفاع الطفيف في العظمى والبرودة الملحوظة في الصغرى وفقًا للجدول التالي:



القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى (نهارًا): 21 إلى 25 درجة

الصغرى (ليلًا): 11 إلى 16 درجة

السواحل الشمالية:

العظمى (نهارًا): 20 إلى 24 درجة

الصغرى (ليلًا): 11 إلى 14 درجة

شمال الصعيد:

العظمى (نهارًا): 22 إلى 27 درجة

الصغرى (ليلًا): 9 إلى 12 درجة

جنوب الصعيد:

العظمى (نهارًا): 27 إلى 29 درجة

الصغرى (ليلًا): 11 إلى 13 درجة

نصائح السلامة للمواطنين

شددت هيئة الأرصاد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية، وأبرزها:



توخي الحذر التام أثناء القيادة خلال فترات الشبورة المائية والالتزام بتعليمات المرور.



ارتداء الملابس الشتوية، خاصة في الصباح الباكر والمساء، لتجنب نزلات البرد نتيجة التفاوت في درجات الحرارة.



