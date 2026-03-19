مجدي عبد الغفار: الجزء الثلاثون من القرآن رحلة روحانية تبث التفاؤل والعمل الصالح

أكد الدكتور مجدي عبد الغفار، أن الجزء الثلاثين من القرآن الكريم يقدم رحلة روحانية مليئة بالدروس الإيمانية، تعزز التفاؤل والرجاء في رحمة الله وتشجع على العمل الصالح.

وقال مجدي عبد الغفار، خلال تقديمه برنامج “نورانيات القرأن”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن سور الليل والضحى والشرح والتين تركز على عدل الله، وأن الفرج يأتي بعد الشدة، وأن الإنسان خُلق في أحسن تقويم لكنه مسؤول عن أعماله، مؤكدًا أن هذه السور تبعث الأمل وتدعو للتأمل في نعم الله والسعي لما ينفع في الدنيا والآخرة.

وتابع أن سورة الضحى جاءت لتواسي النبي ﷺ بعد فترة فتران الوحي، حاملة بشائر بأن القادم أفضل، فيما تؤكد سورة الشرح سنة كونية ثابتة، بأن الفرج يأتي بعد الشدة كما ورد: “فإن مع العسر يسرا”.