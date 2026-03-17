مجدي عبد الغفار: من وقع في براثن الشيطان أصبح ملكا له يتحكم فيه كيفما شاء

كشف الدكتور مجدي عبدالغفار، الأستاذ بكلية أصول الدين ورئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، أن المنافقين شأنهم أن الله فضح أمرهم.

وقال خلال تقديم برنامج نورانيات قرآنية المذاع على قناة "صدى البلد" خلال شهر رمضان المبارك، إن المنافقين لهم وسائل مثل الحلف على الكذب وهم يعلمون.

وأكد أن الله بين ما أعده للمنافقين من عذاب شديد، موضحًا أنهم يتخذوا أيمانهم جُنة؛ حيث إن أصحاب الأيمان المغلظة يحمون أنفسهم من شر أو رد فعل.

واستطرد الدكتور مجدي عبدالغفار، الأستاذ بكلية أصول الدين ورئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر أن من وقع في براثن الشيطان أصبح ملكًا له يتحكم فيه كيفما شاء وبات جنديا له وأنساه ذكر الله، مؤكدا أن حزب الشيطان هم الخاسرون.