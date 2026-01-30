قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026.. المعدن الأصفر يهبط 675 جنيها
وزير الخارجية: مصر تدعو لإنشاء صندوق أفريقي لتمويل مشروعات تدعم النمو الاقتصادي
إمساكية رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام
الرئيس السيسي يرحب بالقضاة والدورات الجديدة بالأكاديمية العسكرية: "فترة بناء وتطوير لخدمة الوطن"
الأهلي مبيضيعش وقت | رحيل نجم الفريق رسميا.. ماذا حدث؟
عقوبة من يعطل مصالح الناس ويقسو عليهم.. خطيب المسجد النبوي يحذره
آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 30 يناير 2026
جنوب أفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه
هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها
السيد البدوي لـ صدى البلد: أثق في عمومية الوفد وسافوز برئاسة الحزب للمرة الثالثة.. شاهد
رحل فجأة .. الموت يُسدل الستار على صوت طارق شحتة بشرم الشيخ
حقيقة استيراد مصر للتمور الإسرائيلية .. وزارة الزراعة ترد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

خطيب الجمعة: شعبان شهر رفع الأعمال واستجابة الدعوات وتفريج الكربات

أ.د. ربيع الغفير
أ.د. ربيع الغفير
محمد صبري عبد الرحيم

ألقى خطبةَ الجمعة اليوم بالجامع الأزهر أ.د. ربيع الغفير، أستاذ اللغويات المساعد بجامعة الأزهر، تحدث فيها عن «نفحات شهر شعبان»، مبينًا ما يحمله هذا الشهر المبارك من معانٍ إيمانية عظيمة، وفرصٍ ربانية لتجديد الصلة بالله، واستثمار مواسم الخير.

وقال أ.د. ربيع الغفير، إن الأمةَ الإسلامية تعيش نفحةً مباركةً من أجلِّ نفحات الله في الزمان، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا»، ومبيِّنًا أن النفحات هي أوقاتٌ يتجلّى الله فيها على عباده، ويبارك الأعمال، ويضاعف الأجر والثواب، مؤكدًا ضرورة استقبال هذه النفحات بكامل الاستعداد والوعي.

وأوضح أن من أجلِّ هذه النفحات شهرَ شعبان المبارك، وهو الشهر الذي أحسن النبي ﷺ استقباله واستثماره، فكان يُكثِر فيه من الصيام، كما روت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: «ما رأيتُ رسولَ الله ﷺ يصومُ في شهرٍ ما يصومُ من شعبان»، حتى قال الصحابة: «كان يصوم شعبان كله». وبيَّن أن سبب ذلك ما ورد في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه حين قال: «قلتُ: يا رسولَ اللهِ، لم أرَك تصومُ من شهرٍ من الشهور ما تصومُ شعبان، قال: ذاك شهرٌ يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى ربِّ العالمين، وأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم».

وبيَّن خطيبُ الجامع الأزهر أن شهرَ شعبان له منزلةٌ عظيمة؛ ففيه فَرَّجَ اللهُ الكربَ عن نبيِّه ﷺ وأهل بيته، واستجاب فيه لدعائه بتحويل القبلة، بعد أن ظل المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس، حتى أنزل الله تعالى قوله: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾.

وأشار أ.د. ربيع الغفير إلى حادثة الإفك، التي نزل فيها عشرُ آياتٍ بيِّناتٍ من سورة النور، دستور يتلى إلى يوم القيامة، مبيِّنًا أنها حملت للأمة دروسًا عظيمة في التثبّت من الأخبار، وتحريم الشائعات، والتحذير من سوء الظن، وبيان فضل الستر والعفو والصفح، وكيف أن الابتلاء قد يكون خيرًا عظيمًا يكشف الحقائق ويُثبِّت المؤمنين ويُميِّز بين الصادق والمنافق، مؤكِّدًا أن براءةَ أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها جاءت بأمرٍ من الله وبيانٍ لمكانتها وفضلها.

واختتم خطيبُ الجامع الأزهر خطبته بالتأكيد على أن شهرَ شعبان هو شهرُ رفع الأعمال، واستجابة الدعوات، وتفريج الكربات، داعيًا المسلمين إلى الإكثار من الصيام فيه، والمداومة على تلاوة القرآن الكريم، واستغلال هذا الموسم الإيماني العظيم في القرب من الله، استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

خطيب الجمعة خطيب الجمعة بالجامع الأزهر الجمعة الجامع الأزهر الأزهر شعبان شهر النفحات نفحات شهر شعبان

