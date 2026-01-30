جنوب أفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه

أعلنت جنوب أفريقيا القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وجاء القرار بعد موجة من الانتقادات المحلية والدولية لإجراءات إسرائيل الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك العمليات العدوانية والحرب علي قطاع غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وفق ما نقلته وسائل إعلام جنوب أفريقية.

وتعد هذه الخطوة إحدى أقوى الإجراءات الدبلوماسية التي تتخذها بريتوريا تجاه إسرائيل منذ سنوات، إذ يتوقع أن تؤدي إلى تدهور العلاقات الثنائية وربما تبادل الإجراءات المتبادلة بين الجانبين.