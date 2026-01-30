عارفة عبد الرسول تكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيتها بمسلسل حكاية نرجس

كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» عن تفاصيل دورها في مسلسل «حكاية نرجس»، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2026.



وأوضحت عارفة عبد الرسول أنها تجسد خلال أحداث مسلسل حكاية نرجس شخصية حماة الفنانة ريهام عبد الغفور، مشيرة إلى أن الشخصية تتسم بالطيبة، لكنها في الوقت نفسه تحمل قدرًا من الشك تجاه زوجة ابنها، وهو ما يقودها لاكتشاف العديد من المفاجآت مع تصاعد الأحداث.



وأضافت أن الدور يحمل أبعادًا إنسانية ونفسية مميزة، ويعكس طبيعة العلاقات الأسرية وتعقيداتها، خاصة في ظل الشك والصراعات الداخلية التي تمر بها الشخصية.



مسلسل «حكاية نرجس» من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته كل من ريهام عبد الغفور، حمزة العيلي، أحمد عزمي، تامر نبيل، بسنت أبو باشا، إلى جانب عدد كبير من النجوم.



ومن المنتظر أن يقدم العمل توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، وسط توقعات بأن يكون من أبرز الحكايات الدرامية خلال سباق رمضان 2026.