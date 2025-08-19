قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القاهرة: حريصون على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المستثمرين
اقتصادية قناة السويس: مذكرة تفاهم مع حكومة طوكيو لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر
مدبولي يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية بـ"اقتصادية قناة السويس"
مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
ترامب وزيلينسكي.. كيف تحول التوتر إلى تفاهم بين فبراير وأغسطس؟
الخارجية: حماس وافقت على غالبية البنود الواردة بمقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أعراض جرثومة المعدة.. هل تظهر عليك؟

اعراض جرثومة المعدة
اعراض جرثومة المعدة
رشا عوني

يعاني الكثير من جرثومة المعدة دون أن يعلم إصابته بها، رغم أن هناك علامات وأعراض جرثومة المعدة سواء الخفيفة أو المزمنة والتي تحتاج علاجاً فورياً تجنباً لمضاعفات خطيرة، وقد يغفل البعض عن أعراض جرثومة المعدة وماتفعله بالجسم وشعور الألم المصاحب لها.

ماذا يحدث لمريض جرثومة المعدة؟

أعراض جرثومة المعدة تتراوح بين بسيطة وشديدة، وتشمل ألمًا في البطن (خاصةً عند المعدة الفارغة)، غثيان، قيء، فقدان الشهية، انتفاخ، عسر هضم، وفقدان الوزن غير المبرر. 

قد تشمل الأعراض الأكثر خطورة ألمًا شديدًا في البطن، برازًا أسود اللون، وتعبًا مستمرًا. 

كيف أعرف أنني أعاني من جرثومة المعدة؟

تظهر على المصاب بجرثومة المعدة العديد من الأعراض التي تنذر بوجود جرثومة، وأبرزها ألم شديد في الجزء العلوي من البطن مع الانتفاخ والتجشوء وحرقان بالمعدة وفقدان الشهية ووجع البطن مع تناول أي طعام  وتغيير لون البراز بشكل واضح . 

 

أعراض الإصابة بـ جرثومة المعدة وطريقة العلاج | صحيفة الوطن
اعراض جرثومة المعدة


أعراض جرثومة المعدة 


-ألم المعدة.
-الانتفاخ.
-التجشؤ بشكل مستمر.
-الغثيان.
-القئ.
-حرقة المعدة.
-ارتفاع درجة الحرارة.
-فقدان الشهية.
-فقدان الوزن بصورة ملحوظة.


أعراض جرثومة المعدة المتقدمة

ألم حاد أو مستمر في البطن.
صعوبة في البلع.
البراز الدموي أو الأسود.
تقيؤ الدم أو القيء الأسود الدامس، أو القيء الذي يشبه القهوة.

كيف يكون وجع جرثومة المعدة؟

يشعر المريض بحرقة في المعدة مع ألم شديد في الجزء العلوي من البطن، كما يشعر بالامتلاء بعد تناول كمية قليلة من الطعام، مع ملاحظة وجود براز داكن . 

جرثومة المعدة اعراض جرثومة المعدة علاج جرثومة المعدة علامات جرثومة المعدة علاج الام البطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

ترشيحاتنا

الدجاج

السالمونيلا .. كيفية حفظ الدجاج وطهيه بأمان

نسبة السكر

نبات غير متوقع يمنع السرطان وأمراض القلب وينظم السكر .. سعره رخيص

العكاوي

العكاوي.. كنز غذائي خفي رغم قلة لحمه وكثرة عظمه

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها
جميلة عزيز توثق معاناتها: علاج السرطان مستمر وقطع في شبكية العين يهدد بصرها

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد