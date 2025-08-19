أعراض جرثومة المعدة.. هل تظهر عليك؟

يعاني الكثير من جرثومة المعدة دون أن يعلم إصابته بها، رغم أن هناك علامات وأعراض جرثومة المعدة سواء الخفيفة أو المزمنة والتي تحتاج علاجاً فورياً تجنباً لمضاعفات خطيرة، وقد يغفل البعض عن أعراض جرثومة المعدة وماتفعله بالجسم وشعور الألم المصاحب لها.

ماذا يحدث لمريض جرثومة المعدة؟

أعراض جرثومة المعدة تتراوح بين بسيطة وشديدة، وتشمل ألمًا في البطن (خاصةً عند المعدة الفارغة)، غثيان، قيء، فقدان الشهية، انتفاخ، عسر هضم، وفقدان الوزن غير المبرر.

قد تشمل الأعراض الأكثر خطورة ألمًا شديدًا في البطن، برازًا أسود اللون، وتعبًا مستمرًا.

كيف أعرف أنني أعاني من جرثومة المعدة؟

تظهر على المصاب بجرثومة المعدة العديد من الأعراض التي تنذر بوجود جرثومة، وأبرزها ألم شديد في الجزء العلوي من البطن مع الانتفاخ والتجشوء وحرقان بالمعدة وفقدان الشهية ووجع البطن مع تناول أي طعام وتغيير لون البراز بشكل واضح .

اعراض جرثومة المعدة



-ألم المعدة.

-الانتفاخ.

-التجشؤ بشكل مستمر.

-الغثيان.

-القئ.

-حرقة المعدة.

-ارتفاع درجة الحرارة.

-فقدان الشهية.

-فقدان الوزن بصورة ملحوظة.



أعراض جرثومة المعدة المتقدمة

ألم حاد أو مستمر في البطن.

صعوبة في البلع.

البراز الدموي أو الأسود.

تقيؤ الدم أو القيء الأسود الدامس، أو القيء الذي يشبه القهوة.

كيف يكون وجع جرثومة المعدة؟

يشعر المريض بحرقة في المعدة مع ألم شديد في الجزء العلوي من البطن، كما يشعر بالامتلاء بعد تناول كمية قليلة من الطعام، مع ملاحظة وجود براز داكن .