اطمئن الآن.. استشاري تكشف أعراض مقاومة الأنسولين

قالت الدكتورة هالة عيسوي استشاري أمراض الباطنة والسكري والسمنة بكلية الطب قصر العيني إن أعراض مقاومة الأنسولين تتعدد ما بين الظاهرة والباطنة، فمنها ظهور علامات سوداء بمنطقة الرقبة وتستطيع الأم ملاحظتها.

أعراض مقاومة الأنسولين

أضافت استشاري أمراض الباطنة والسكري خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «أنا وهو وهي» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن هناك زوائد جلدية تظهر في منطقة الرقبة وما تحت الإبط وبين الفخذين، فضلا عن معاناة المريض من الضغط والدهون الثلاثية والكرش.

مقاومة الأنسولين

وأكدت على أن مقاومة الأنسولين مرتبطة بالسكر، وترتبط بأمراض القلب وارتفاع الضغط والجلطات وأمراض الكلى، فضلا عن دهون على الكبد قد تتسبب في تليف في الكبد.