علامات تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. انتبه لهذه الأعراض الخطيرة

تُعتبر جرثومة المعدة (Helicobacter pylori) من أكثر أنواع العدوى شيوعًا حول العالم، حيث يُصاب بها ملايين الأشخاص دون أن يعرفوا.

أبرز علامات الإصابة بجرثومة المعدة

ورغم أن كثيرًا من الحالات تمر دون أعراض لجرثومة المعدة، إلا أن هناك علامات مهمة قد تشير إلى وجود العدوى، بحسب ما جاء في موقع “مايو كلينك” الطبي، ومن أبرز علامات الإصابة بجرثومة المعدة:

ـ بدون أعراض واضحة: غالبية المصابين لا يشعرون بأي علامات، ما يجعل العدوى صامتة لفترة طويلة.

ـ ألم وحرقان في المعدة:

غالبًا ما يكون الألم حارقًا أو مزمنًا في الجزء العلوي من البطن، ويزداد مع فراغ المعدة.

ـ الغثيان والقيء:

وقد يصاحب العدوى شعور بالغثيان، وفي بعض الحالات يظهر دم في القيء أو يشبه القهوة المطحونة عند حدوث مضاعفات.

ـ الانتفاخ والتجشؤ وفقدان الشهية:

ويشعر المريض بالامتلاء السريع بعد تناول كمية صغيرة من الطعام مع فقدان الشهية.

ـ فقدان الوزن غير المبرر:

وقد يحدث نتيجة الامتلاء المبكر أو قلة الشهية.

ـ نزيف الجهاز الهضمي:

ومن العلامات الخطيرة وجود براز أسود أو مطاطي (دموي)، أو قيء دموي، ما يشير إلى قرحة هضمية أو نزيف داخلي.

ـ ألم مع الجوع أو في الصباح:

وبعض المرضى يشتكون من ألم صباحي أو ليلي في المعدة خاصة بعد الصيام لساعات طويلة.

متى يجب مراجعة الطبيب فورًا؟

ـ إذا استمر الألم في المعدة وكان شديدًا.

ـ عند ملاحظة براز أسود أو دموي.

ـ إذا كان القيء يحتوي على دم أو يشبه القهوة المطحونة.

قد تمر جرثومة المعدة أعراض، لكنها أحيانًا تسبب مضاعفات خطيرة مثل النزيف أو القرحة. لذلك، عند ملاحظة أي من هذه العلامات يجب مراجعة الطبيب فورًا لإجراء الفحوصات اللازمة.