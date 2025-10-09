قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام إسرائيلي يعلن وقف إطلاق النار.. ومكتب نتنياهو يعلّق التنفيذ على مصادقة الحكومة

هاجر ابراهيم

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية، وعلى رأسها إذاعة جيش الاحتلال والقناة 12 وهيئة البث الرسمية، أعلنت دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

لكن، وبحسب أبو شمسية، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سارع مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إصدار بيان أوضح فيه أن وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ قبل انعقاد اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، المقرر عند الساعة الخامسة مساءً، والذي سيُعقبه اجتماع حكومي للمصادقة على الاتفاق رسميًا.

وأشارت إلى أن هذا التطور يعكس تراجعًا عن إعلان وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويؤكد أن تنفيذ الاتفاق مشروط بموافقة الحكومة.

ورغم ذلك، أوضحت أبو شمسية أن البيان لا يعني أن الصفقة مهددة بعدم التمرير، بل يُفهم منه أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد ساعات قليلة، بمجرد حصوله على المصادقة الحكومية المطلوبة.

