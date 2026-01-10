إعلامي يوجه رسالة لـ فتوح قبل مواجهة كوت ديفوار

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة للاعب أحمد فتوح نجم منتخب مصر.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كالعادة منتظرين ماتش كبير يا فتوح.. امم أفريقيا دي بطولتلك ".

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره كوت ديفوار، اليوم السبت، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويسعى منتخب مصر لتخطي عقبة كوت ديفوار والوصول للنهائي من أجل حسم اللقب الثامن في تاريخه.

ويستعرض موقع "صدى البلد" بعض النقاط الهامة قبل مواجهة منتخب مصر الليلة، والتي تتمثل في:

لم يسبق لمنتخب مصر الخسارة أمام منتخب كوت ديفوار في أي دور إقصائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

تفوق منتخب مصر على كوت ديفوار في جميع الأدوار الإقصائية التي جمعتهما، سواء في دور الـ16، أو ربع النهائي، أو نصف النهائي، أو النهائي، دون أي خسارة.

في المقابل، يعاني منتخب مصر من عقدة خاصة أمام حامل لقب كأس الأمم الأفريقية في القرن الحديث، خصوصًا في الأدوار الإقصائية.

تاريخيًا، نجح منتخب مصر في الفوز على حامل اللقب 5 مرات في القرن الماضي معظمهم في دور المجموعات ومباراة تحديد المركز الثالث.



لكن في القرن الحديث، لم يحقق منتخب مصر أي فوز على حامل اللقب.

2002: الخسارة أمام الكاميرون حاملة اللقب 1-0 في دور ربع النهائي

2004: التعادل مع الكاميرون حاملة اللقب 0-0 في دور المجموعات.



المفارقة أن الخسارة الوحيدة لمصر أمام حامل اللقب جاءت في دور ربع النهائي، وهو نفس الدور الذي تخوضه مصر الآن.

مواجهة تجمع بين منتخب لم يخسر إقصائيًا أمام كوت ديفوار أبدًا وأمام عقدة حديثة اسمها حامل اللقب وربع النهائي.