كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة رحمة أحمد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وظهرت رحمة أحمد، مرتديه بنطال جينز كاجوال، ونسقت معه تي شيرت باللون الأبيض واللبني ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت رحمة أحمد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رحمة أحمد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي ، مع اختيار أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة رحمة أحمد