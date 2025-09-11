متغيرة 180 درجة .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور ببدلة بيضاء أنيقة



أطلت النجمة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير لها بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بدلة بيضاء أنيقة عكست مزيجاً من القوة والأنوثة في آن واحد.

وجاءت إطلالتها لتؤكد مجدداً على مكانتها كأيقونة للموضة بين نجمات العالم العربي.



البدلة البيضاء جاءت بتصميم كلاسيكي عصري يمنح صاحبتها حضوراً راقياً، واعتمدت ياسمين تسريحة شعر ناعمة منسدلة على كتفيها، مع مكياج بسيط أبرز ملامحها الطبيعية وأضفى لمسة من الجاذبية والنعومة.



وقد شاركت ياسمين صبري صور إطلالتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بتعليق قصير يحمل الكثير من الدفء والرومانسية حيث كتبت: "مساء الحب"، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً من جمهورها الذي أشاد بجمالها وبساطتها في آن واحد.



إطلالة ياسمين الأخيرة نالتةاعجاب الكثير حيث أنها تبرز باطلالاتها الرقي والعصرية، لتظل واحدة من أكثر النجمات متابعة وإثارة للاهتمام.