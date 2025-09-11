قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وثائق مسرّبة تكشف: خطة فرنسية لتجهيز المستشفيات لـ "سيناريو الحرب"
إيطاليا: سنضمن الحماية لمواطنينا المشاركين في أسطول الصمود
بولندا تعلن فرض قيود على حركة الملاحة مع بيلاروسيا وأوكرانيا
زلزال 4.1 ريختر يضرب أنقرة بعد هزة أرضية بقوة 4.6 بالبحر المتوسط
انطلاق 30 رحلة بالون طائر بالأقصر على متنها 600 سائح
بالدم والإيمان.. الكنيسة تبدأ عاما قبطيا جديدا في عيد النيروز
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 11 سبتمبر 2025
وزير الزراعة ينعى الدكتور نعيم مصيلحي: كرس حياته لخدمة القطاع وترك بصمات واضحة
11 شهيدًا منذ فجر اليوم في غزة.. الاحتلال يصعّد عدوانه وسط كارثة إنسانية متفاقمة
موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة والقنوات الناقلة
رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات
التعليم تعلن الفترات الدراسية لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد
مرأة ومنوعات

نجلاء بدر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
هاجر هانئ

حرصت الفنانة نجلاء بدر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نجلاء بدر 

تألقت نجلاء بدر في الصور بإطلالة عصرية مواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت فيست ذا أكمام مكشوفة باللون الرمادي مع بنطلون بنفس اللون.

انتعلت نجلاء بدر حذاء ذا كعب عالي باللون الفضي، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت نجلاء بدر بخصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

نجلاء بدر إطلالة نجلاء بدر صور نجلاء بدر اطلالات نجلاء بدر

