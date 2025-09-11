نجلاء بدر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة نجلاء بدر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نجلاء بدر

تألقت نجلاء بدر في الصور بإطلالة عصرية مواكبة لأحدث صيحات الموضة، حيث ارتدت فيست ذا أكمام مكشوفة باللون الرمادي مع بنطلون بنفس اللون.

انتعلت نجلاء بدر حذاء ذا كعب عالي باللون الفضي، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت نجلاء بدر بخصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.