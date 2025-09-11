تتخطى الـ 300 ألف جنيها.. عبير صبري تلفت الانتباه بإطلالة مبهرة

شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها،عبر حسابها الرسمى على إنستجرام بصور من جلسة تصوير جديدة.





وظهرت عبير صبرى بإطلالة لافتة وجريئة مرتدية فستان من قطعتيتن باللون السماوى المنقوش باللورود.

ونسقت معه حقيبة من شانيل باللون الوردي سعرها 319 ألف جنيه و"سليبر" من Miu Miu سعره 51 ألف جنيه.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيه

وتعتمد عبير صبرى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.