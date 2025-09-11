نسرين طافش تستعرض أناقتها بالتايجر.. صور

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.

إطلالة نسرين طافش

خطفت نسرين طافش الأنظار في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز مع توب ذا أكمام مكشوفة واتسم بنقشة التايجر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

تزينت نسرين طافش بمجموعة من المجوهرات والإكسسوارات الراقية التي زادت من أناقتها، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.