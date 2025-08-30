برفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

شاركت الفنانة هاجر أحمد ، متابعيها بصور جديدة لها برفقة زوجها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة.

وأطلت هاجر أحمد ، مرتديه فستان أنيق ولافت ذا تصميم لافت من الورود الملونة ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت هاجر أحمد ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد هاجر أحمد ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هاجر أحمد