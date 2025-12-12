محمد سامي ومي عمر يخطفان الأنظار في ختام مهرجان البحر الأحمر

شارك المخرج محمد سامي جمهوره عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته الفنانة مي عمر خلال حضورهما فعاليات ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.



وخطفت مي عمر الأنظار بإطلالتها الأنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستانًا أسود طويلًا مع شعر منسدل على كتفيها، فيما اختار محمد سامي الظهور بـ بدلة سوداء كلاسيكية تناسب أجواء الحفل الختامي للمهرجان.



وتتميز مى عمر ، بإطلالاتها الأ نيقة الاول تكشف عن وأنوثتها و جسمها الممشوق فهى تعتمد على ألوان الموضة الهادئة من الملابس الكاجوال والسواريه

وتعتمد مي عمر، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.