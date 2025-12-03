محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه داخل سيارته

شارك محمد رمضان ، أحدث أغانيه بعنوان "توكسيك"، من خلال فيديو كليب أخرجه باسم دومة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام .

وظهر محمد رمضان في مشاهد الكليب بين تواجده في المنزل واستعراضه برقصات داخل المنزل، وبين تحركه في الشارع بسيارته الـ تسلا.

https://www.instagram.com/reel/DRzj2OjiPbW/?igsh=bGRuNGwydm1lYnZm

طرح فيلم محمد رمضان الجديد في موسم عيد الفطر

في سياق مختلف ينتظر رمضان طرح أحدث أعماله السينمائية وهو فيلم "أسد اسود "، بموسم عيد الفطر السينمائى المقبل، ويشاركه في البطولة عدد من فنانى مصر وآخرين من النجوم العالمين، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج محمد دياب.