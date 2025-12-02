قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

هاني رمزي
هاني رمزي
أحمد البهى

كشف النجم هاني رمزي حقيقة خلافه مع الفنان محمد رمضان، وذلك في لقاء مع موقع مصور لصدي البلد. 

https://youtube.com/shorts/4L49U3hEtiU?si=DmXqYmgxXmZicDrR

وقال الفنان هاني رمزي: انا معنديش اي خلاف مع محمد رمضان، محمد رمضان زعل لما قولتله يا رمضان مش محمد رمضان، ومفهمتش هو زعل ليه ولحد دلوقتي مش فاهم، ومعرفش هو زعلان ليه، انا لمحمد هنيدي يا هنيدي، 

وتابع : روحت واحب عزاء والده لان ده واجب، وانا اتعودت اشارك الزملاء في احزانهم، محمد رمضان شاطر في  عمل التريند ،  أعتقد إنه كان قاصد يعمل تريند، واتكلمنا بعد كده وقالي كنت بهزر، وانا بحب رمضان كممثل. 

وكان قد كرم الفنان هاني رمزي بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، حيث يتم تكريمه ضمن الدورة العاشرة للمهرجان. 

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، في إطار حرص الدولة على دعم الفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، بما يحقق التكامل بين البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

النجم هاني رمزي الفنان محمد رمضان

