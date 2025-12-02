قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مسرحية "ماسح الأحذية" تتوج بجائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان شرم الشيخ

ماسح الاحدية
ماسح الاحدية
أحمد البهى

اختُتمت فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي أقيم برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف.

 وشهد حفل ختام المهرجان الذي ترأسه المخرج مازن الغرباوي، توزيع الجوائز على نخبة من أبرز العروض المشاركة.

ونالت مسرحية “ماسح الأحذية” جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل ضمن مسابقة المونودراما، وهي الجائزة المقدّمة من الرئيس الفخري للهيئة الدولية للمسرح محمد سيف الأفخم.

المسرحية من تأليف د. خالد الجابر، وتصميم وتنفيذ السينوغرافيا والإخراج لحافظ خليفة، فيما جسّد الفنان محمد العباسي الدور الرئيس. ويطرح العمل قضايا إنسانية معاصرة بلغة مسرحية شاعرية وعميقة، وهو ما أسهم في تحقيق حضور لافت على الساحة العربية.

وسبق للمسرحية أن حققت سلسلة من النجاحات، من بينها جائزة أفضل نص وأفضل إضاءة في مهرجان قرطاج الدولي للمونودراما في تونس، إضافة إلى جائزة أفضل نص مسرحي وجائزة تكريم للإخراج في مهرجان الكويت الدولي للمونودراما الشهر الماضي.

وخلال حفل الختام، أعرب وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو عن سعادته بالمشاركة في هذه الدورة، مؤكدًا أن المهرجان أصبح منصة حيّة تحتضن الطاقات الإبداعية الشابة وتمنحهم مساحة للتعبير عن رؤاهم الفنية، بما يثري المشهد المسرحي العربي والدولي. وأضاف أن المهرجان يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الحوار المسرحي بين مختلف الثقافات.

من جهته، أكّد د. خالد الجابر أن تتويج “ماسح الأحذية” في هذا المحفل الدولي يعكس قيمة العمل المسرحي العربي حين تتكامل فيه الرؤية الفنية مع الإبداع الأدائي والسينوغرافي، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يشجّع على مواصلة المشاركات في المهرجانات العريقة وتقديم أعمال مسرحية تحمل رسائل إنسانية عميقة.

وأضاف أن المشاركة في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات، بما يعزّز حضور المسرح العربي على الساحة العالمية ويضيء مسارات جديدة للإبداع

وحملت الدورة العاشرة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها في دعم المسرح، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان هشام سليمان، وتحمل الفنانة سميحة أيوب الرئاسة الشرفية.

كما حظي المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء برئاسة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار تعاون مؤسسي يعزز التنمية الثقافية والسياحية في المنطقة.

