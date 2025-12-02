رغم عرضه في السينمات.. طرح "وفيها ايه يعني" على هذه المنصة

كشفت منصة يانجو بلاي، عن استعدادها طرح فيلم" وفيها ايه يعني" خلال الفترة القادمة، رغم استمرار عرضه بالسينمات.

تدور أحداث فيلم فيها إيه يعنى فى إطار كوميدى رومانسى، حيث يناقش فكرة أن الحب يمكن أن يدق الأبواب فى أى وقت، وأنه لا يوجد سن معين للحب، من خلال قصة رجل وهو محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع سيدة ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات، وتتوالى الأحداث.

أبطال فيلم فيها ايه يعني

فيلم "فيها إيه يعنى" من بطولة ماجد الكدوانى، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، وميمي جمال، ريتال عبدالعزيز، وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجنايني، وسينرجي بلس تامر مرسي، ورشيدي فيلمز، وروزناما، وهو من تأليف مصطفي عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، إخراج عمر رشدي حامد.

أعمال ماجد الكدوانى

يذكر أن الفنان ماجد الكدوانى حجز مكانه مبكراً فى سباق الدراما الرمضانية لعام 2026، بعدما تعاقد على تقديم مسلسل جديد يحمل عنوان سنة أولى طلاق، ليكون هذا العمل بمثابة الانطلاقة الأولى له كبطل مطلق فى الدراما التلفزيونية خلال الشهر الكريم، وذلك بعد سنوات طويلة من النجاحات التى ارتبط اسمه فيها بشكل أكبر بعالم السينما.

أما غادة عادل يعرض لها حاليا الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس، ويشارك في بطولته كل من: محمد علاء، إنجي المقدم، هيدى كرم، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، هاجر عفيفى، رانيا منصور، إلهام وجدى، محمد العمروسى، نورا عبد الرحمن، شريف الشعشاعى، عزوز عادل، تميم عبده، لطيفة.