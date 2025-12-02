استئناف عرض سجن النساء و يمين في أول شمال على مسرح السلام

قررت إدارة مسرح السلام، استئناف عرض مسرحية يمين في أول شمال، أيام، الخميس والجمعه والسبت والأحد من كل أسبوع .

مسرحية يمين في أول شمال بطولة إيهاب محفوظ- أمنية حسن - عبدالله صابر- طارق راغب ديكور: باسم وديع موسيقى: مروان خاطر ، استعراضات: على جيمى، أزياء: أميرة صابر إضاءة: أحمد طارق تاليف :محمود جمال حديني اخراج:عبدالله صابر.

كما يستأنف عرض مسرحية سجن النساء، برؤية وإخراج يوسف مراد منير، عن نص الكاتبة الكبيرة الراحلة فتحية العسال.

ويشارك في بطولته عدد من نجمات المسرح الحديث، وهن: صفاء جلال ، هايدي عبد الخالق، هنادي عبد الخالق، شريهان شاذلي، نشوى حسن، آية أبو زيد، رندا جمال، صافي فهمي، ليلى مجدي، دعاء الزيدي، ليلى مراد، جنى عطوة، إيريني مجدي، ولاء الجندي، بالإضافة إلى الفنان أكرامي وزيري، وهبة سليمان في التمثيل والغناء.