كحة مستمرة.. غادة إبراهيم تعلن عن إصابتها بمتحور ستراتوس

أعلنت الفنانة غادة إبراهيم عن إصابتها بمتحور ستراتوس، وذلك عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

وقالت غادة إبراهيم: مكنتش عارفة أن التغيير في صوتى والبحة الذايدة دى والكحة المستمرة مع بلغم مع الصداع وضيق التنفس ودرجات الحرارة المتغيرة أنها متحور ستراتوس.

وأضافت «على مدار شهرين كاملين كنت معتقدة تغيير في الجو أو إجهاد أو قلة نوم أو محيط تدخين سلبي في الوقت اللى كل الناس عارفة إنى مش بدخن أبدا.



وتابعت غادة إبراهيم: ولما نزلت حلقة the blind date show ، قريت تعليقات كتير على إنى بدخن أو بشيش بسبب بحة الصوت الذايدة أوى الى كانت ملازمانى طول الحلقة لغاية ما الدكتور صدمني أمبارح وقال لى إنى أحمل أعراض المتحور الجديد .

وقالت غادة إبراهيم: الحمد لله قدر الله وما شاء فعل .. أنا ماشية على العلاج وبتحسن وفعلا خلوا بالكم ناس كتير جدا عندها نفس الأعراض ومش عارفة خلوا بالكم من التجمعات والأماكن الزحمة وخلوا الكمامة معاكم على طول وربنا يحفظ الجميع وينجينا

بحبكم وربنا يحفظكم.