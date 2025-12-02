قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء
وزير الخارجية الألماني: مستعدون لدعم مصر في مؤتمر إعادة إعمار غزة
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
فن وثقافة

كحة مستمرة.. غادة إبراهيم تعلن عن إصابتها بمتحور ستراتوس

غادة ابراهيم
غادة ابراهيم
أحمد البهى

أعلنت الفنانة غادة إبراهيم عن إصابتها بمتحور ستراتوس، وذلك عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

وقالت غادة إبراهيم: مكنتش عارفة أن التغيير في صوتى والبحة الذايدة دى والكحة المستمرة مع بلغم مع الصداع وضيق التنفس ودرجات الحرارة المتغيرة أنها متحور ستراتوس. 

وأضافت «على مدار شهرين كاملين كنت معتقدة تغيير في الجو أو إجهاد أو قلة نوم أو محيط تدخين سلبي في الوقت اللى كل الناس عارفة إنى مش بدخن أبدا.


وتابعت غادة إبراهيم: ولما نزلت حلقة the blind date show ، قريت تعليقات كتير على إنى بدخن أو بشيش بسبب بحة الصوت الذايدة أوى الى كانت ملازمانى طول الحلقة لغاية ما الدكتور صدمني أمبارح وقال لى إنى أحمل أعراض المتحور الجديد . 

وقالت غادة إبراهيم: الحمد لله قدر الله وما شاء فعل .. أنا ماشية على العلاج وبتحسن وفعلا خلوا بالكم ناس كتير جدا عندها نفس الأعراض ومش عارفة خلوا بالكم من التجمعات والأماكن الزحمة وخلوا الكمامة معاكم على طول وربنا يحفظ الجميع وينجينا
بحبكم وربنا يحفظكم. 

غادة إبراهيم الفنانة غادة إبراهيم متحور فيروس كورونا الجديد

