محمد رمضان يكشف عن موعد طرح اغنيته توكسيك

روج الفنان محمد رمضان لـ أغنيته الجديدة توكسيك، حيث كشف عن موعد طرحها.

ونشر محمد رمضان فيديو له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ظهر فيه العمال وهم ينظفون زجاج غرفته بالخارج.

وعلق الفنان على الفيديو قائلا: العمال صحوني وأنا فوق السحاب علشان أقولكم إن أغنية توكسيك بكرة الأربعاء الساعة 4.

في سياق آخر، سبق أن شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره، عبر إنستجرام، فيديو، يستعرض فيه هدية استثنائية من شخص عربي، تضمنت هاتف آيفون وسماعات ومايكروفون مصنوعين من الذهب عيار 24.

وعلق رمضان على الهدية قائلاً: «ميكروفون، سماعة رأس من الذهب عيار 24 قيراطًا، وآيفون من الذهب عيار ٢٤ قيراطًا.. هدية مميزة حقًا من عائلتنا الحبيبة في الإمارات.. شكرًا لك النهاري على هذه اللفتة الرائعة».