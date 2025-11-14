الدفاع الروسية: تحطم طائرة سو-30 في كاريليا ومصرع طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الخميس، تحطم طائرة مقاتلة من طراز سو-30 أثناء طلعة تدريبية في جمهورية كاريليا شمال غربي روسيا، ما أسفر عن مصرع أفراد طاقمها.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وسائل إعلام روسية، أن الطائرة سقطت في منطقة غير مأهولة، وكانت تنفذ مهمة تدريبية بدون ذخيرة، مشيرة إلى أن جهود التحقيق في أسباب الحادث جارية.



ما هي مقاتلة سو-30؟



تُعد "سو-30" مقاتلة روسية ثنائية المحرك والمقاعد، تنتمي للجيل الرابع، وتتميز بقدرتها على تنفيذ مهام متعددة تشمل تحقيق التفوق الجوي، توجيه الضربات للأهداف البرية والبحرية، ودعم القوات البرية في مختلف الظروف الجوية.

كما تتمتع بقدرة عالية على المناورة، ومهاجمة عدة أهداف في الوقت نفسه، واستخدام الأسلحة الذكية دون الاضطرار للاقتراب من أنظمة الدفاع الجوي المعادية.



وتم تطوير سو-30 انطلاقًا من النسخة التدريبية سو-27UB، واعتمدتها وزارة الدفاع الروسية رسميًا عام 1996 ضمن سلسلة مقاتلات "فلانكر"، التي تشمل أيضًا سو-27 وسو-35 كأبرز الطرازات المنتجة فعليًا.