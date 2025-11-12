مصرع 20 جنديًا في تحطم طائرة شحن عسكرية تركية في جورجيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح الأربعاء، مقتل 20 عسكرياً في حادث تحطم طائرة شحن تابعة للجيش التركي داخل الأراضي الجورجية، مساء الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة، عبر منصة "إكس"، أن الطائرة من طراز "سي–130" كانت في طريق عودتها من أذربيجان إلى تركيا عندما تحطمت بالقرب من الحدود الأذربيجانية، مضيفة أن جميع من كانوا على متنها من العسكريين وأفراد الطاقم لقوا مصرعهم.

وأشارت السلطات الجورجية إلى أن الحادث وقع في بلدية سيغناغي شرق البلاد، مؤكدة فتح تحقيق رسمي لتحديد أسباب التحطم، في حين أفادت هيئة الطيران الجورجية بأن الاتصال بالطائرة انقطع بعد دقائق من دخولها المجال الجوي الجورجي، دون أن تصدر أي نداء استغاثة.

🚨 Shocking mid-air breakup of a Turkish Air Force C-130 Hercules (built 1968) en route from Azerbaijan to Turkey. Video shows a spiraling contrail as it disintegrated post-takeoff from Ganja Airport. With Turkey's 19 aging C-130s averaging 45 years old, is poor maintenance the… pic.twitter.com/riEbCjaEQ7 — Fahad Naim (@Fahadnaimb) November 11, 2025



وأظهرت مشاهد بثّتها وسائل إعلام تركية الطائرة وهي تدور في الهواء قبل أن تتحطم، بينما شوهد دخان كثيف يتصاعد من موقع الحادث.

من جانبه، عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن "حزنه العميق" لفقدان العسكريين، متقدماً بالتعازي لأسر الضحايا، وقال: "نرجو أن نتجاوز هذه الكارثة بأقل الخسائر الممكنة".

كما قدّم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ووزيرة الخارجية الجورجية ماكا بوتشوريشفيلي تعازيهما لأنقرة، مؤكدين تضامن بلديهما مع الشعب التركي.

وأرسلت تركيا طائرة مسيّرة للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، في حين استعد فريق مختص من محققي حوادث الطيران للسفر إلى جورجيا لتحديد ملابسات الكارثة.

وتُستخدم طائرات الشحن العسكرية من طراز C-130 على نطاق واسع في القوات المسلحة التركية لنقل الأفراد والعتاد، وتأتي الحادثة في وقت يشهد فيه التعاون العسكري بين تركيا وأذربيجان وجورجيا تنامياً ملحوظاً.