وزيرة التضامن تشارك شباب المتطوعين إعداد وجبات الإفطار في مبادرة مائدة

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مطبخ إطعام "مبادرة مائدة" في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وهي مبادرة قائمة على مجموعة من شباب المتطوعين، وتحتفل في شهر رمضان الجاري بمرور 10 سنوات على انطلاقها.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء شباب المتطوعين القائمين على المبادرة التي تحمل شعار " عيلة المائدة.. الخير ما بيوقفش"، حيث استمعت لقصص نجاح المبادرة التي بدأت في عشر سنوات بتقديم الإفطار لـ30 وجبة في اليوم حتي وصلت اليوم لتقديم ما يقرب من 12 ألف وجبة توزع على 56 منطقة في القاهرة الكبرى على الأسر الأولى بالرعاية.

وأطلعت الدكتورة مايا مرسي على الوجبات المقدمة في المائدة التي تتمتع بجودة عالية، وخريطة توزيع الوجبات، كما شاركت شباب المتطوعين إعداد وجبات الإفطار للصائمين، معلنة ضم المبادرة لمسابقة" أهل الخير".

رافق الوزيرة خلال الزيارة الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.