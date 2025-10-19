قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

السفير سامح شكري وزير الخارجية السابق يزور معرض يسرا بـ الجونة السينمائي

سامح شكري
سامح شكري

قام السفير سامح شكري وزير الخارجية السابق ، بزيارة معرض "50 سنة يسرا" والذي يقام ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، وقام الوزير سامح شكري بجولة داخل المعرض، الذي يستعرض  المسيرة الفنية للنجمة الكبيرة يسرا  الممتدة لخمسين عامًا، من خلال الصور والمقاطع المصورة التي توثق نجاحاتها المتواصلة..
ويلاقي معرض "50 سنة يسرا" إقبالا كبيرا وتم إقامته تكريمًا للفنانة الكبيرة، واحتفاء بمسيرتها التي بدأت قبل نصف قرن.

إيناس الدغيدي توجه تحية للفنانة يسرا

حرصت المخرجة إيناس الدغيدي على توجيه التحية للنجمة يسرا بمناسبة احتفاء مهرجان الجونة السينمائي بمسيرتها الفنية الممتدة لـ 50 عامًا، مثمنةً الدور الكبير الذي لعبته يسرا في خدمة فنها وجمهورها عبر عقود من الإبداع والنجاح.

وخلال كلمتها، مازحت إيناس الدغيدي النجمة إلهام شاهين التي كانت قد وجهت بدورها التحية لزميلتها يسرا، قائلةً لها: "أنا 45 سنة بس، نتقابل بعد 5 سنين في المعرض بتاعي."

افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة 

قدمت الفنانة لي لي، فقرة استثنائية بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، حيث قدّمت الفنانة لي لي مجموعة من أغاني الأفلام العالمية والمصرية مثل Nessun Dorma وLa Vie en Rose وVolare  وJai Ho  وتيتو ومافيا، لتأخذ الجمهور في رحلة عبر لغات وثقافات متعددة تعكس روح المهرجان المنفتحة على العالم.

شارك في الفقرة بالغناء الطفلة عائشة السويدي، وأضافت المقاطع الصوتية التي قدّمها إيهاب شاوي عمقًا فلسفيًا وإنسانيًا عبّر عن جوهر الحكاية السينمائية والرحلة الداخلية للإنسان في بحثه عن ذاته وعن الجمال.

ويكرم مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثامنة هذا العام النجمة منة شلبى بمنحها جائزة "الإنجاز الإبداعي" تكريماً لمسيرتها الفنية المتميزة وأدوارها المؤثرة في السينما المصرية والعربية، فيما تشهد المهرجان هذا العام حضور النجمة العالمية كيت بلانشيت كضيفة شرف المهرجان، حيث يتم تكريمها بجائزة "بطلة الإنسانية" تقديراً لمساهماتها الفنية والإنسانية.

تتضمن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي عرض نحو 70 فيلمًا من مختلف دول العالم، تجمع بين الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية، والقصيرة، وتبرز السينما المصرية في دورة هذا العام بعرض 5 أفلام في مسابقات المهرجان المختلفة إضافة إلى فيلم الافتتاح "هابي بيرث داي"، وكذلك استضافة العرض الخاص لفيلم "السادة الأفاضل" بحضور صناعه وأبطاله قبل انطلاقه جماهيرياً في دور العرض يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر

سامح شكري مهرجان الجونة السينمائي الدولي يسرا

