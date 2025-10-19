داليا شوقي تلفت الأنظار بإطلالة مميزة في مهرجان الجونة

شاركت الفنانة داليا شوقي جمهورها و متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهورها بإطلالة مميزة في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي، الذي يشهد عرض فيلم "اسكندرية كمان وكمان".

وظهرت داليا شوقي مرتدية بدلة نسائية أبيض في أسود خطفت بها الأنظار، وحرصت على تحية المتواجدين فور وصولها والتقطت العديد من الصور التذكارية.

في اليوم الرابع من فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، عقدت جلسة حوارية بعنوان "رحلة مع الأستاذ: من عدسته إلى عوالمهم الخاصة – مئوية يوسف شاهين"، أدارها أحمد شوقي، وشارك فيها المخرج فريد بوغدير، والمخرج داوود أولاد السيد، والمنتج جابي خوري، والفنانة يسرا، بحضور لبلبة وحسين فهمي وخالد يوسف ومفيدة فوزي ويسرا اللوزي والمنتج محمد العدل وانتشال التميمي وبوسي شلبي ومحمود حميدة وخالد سليم وعمرو جمال وإنجي علي وإلهام شاهين وهالة صدقي وسارة عبد الرحمن وداليا شوقي النقاد طارق الشناوي، محمد طارق، محمد نبيل ومجموعة كبيرة من الفنانين وصناع السينما.