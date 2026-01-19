لحظة اتفاق لاعبي السنغال على الانسحاب أمام المغرب بنهائي أمم أفريقيا

رصدت عدسة صدى البلد مشاهد انسحاب لاعبو منتخب السنغال من مباراة نهائي بطولة أمم أفريقيا أمام المغرب.

وقام لاعبي منتخب السنغال بالانسحاب من مواجهة منتخب المغرب في الدقيقة 90+12 من عمر اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بسبب احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 90+7 من اللقاء.

وترك اللاعبين أرضية الملعب بعد ان امرهم مدربهم بترك أرضية الملعب اعتراضا على قرار الحكم.

وكان الحكم قد ألغى هدف وفي الدقيقة 90+2 لصالح منتخب السنغال بعد أن احتسب كرة خطأ على لاعب السنغال لصالح أشرف حكيمي.

توج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل بابي جاي هدف السنغال من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4 من الشوط الأول الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وبذلك اللقب يرفع السنغال ألقاب في بطولة كأس الأمم الإفريقية للقب الثاني في تاريخه.