فيديو صدى البلد | لاعبو السنغال يصنعون ممرا شرفيا لـ إبراهيم دياز بعد تتويجه هداف الكان

رياضة

لاعبو السنغال يصنعون ممرا شرفيا لـ إبراهيم دياز بعد تتويجه هداف الكان

براهيم دياز
براهيم دياز
إسراء أشرف

شهدت نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 لحظة مؤثرة بين لاعبي منتخب السنغال ونجم المغرب براهيم دياز،  فقد أقام أسود التيرانجا ممرًا شرفيًا للاعب المغربي بعد استلامه الحذاء الذهبي كهداف البطولة برصيد 5 أهداف، تقديرًا لمستواه اللافت خلال مشوار المغرب في البطولة.

كانت المؤشرات تشير إلى احتمال تتويج براهيم دياز بجائزة أفضل لاعب في الكان، نظرًا للأداء الاستثنائي الذي قدمه، إلا أن الجائزة ذهبت في النهاية للنجم السنغالي ساديو ماني، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج باللقب.

ونجح دياز في تصدر قائمة هدافي البطولة بتسجيله 5 أهداف، لكنه تعرض لانتكاسة مؤثرة في النهائي أمام السنغال بعد إضاعته لركلة جزاء حاسمة، ما أثار حالة من الحزن لدى اللاعب.

وبعد انتهاء المباراة، اعتذر إبراهيم دياز لزملائه في منتخب المغرب داخل غرفة الملابس عن ضياع ركلة الجزاء، حيث أبدى ندمه وانفجر بالبكاء أمام الفريق، مؤكدًا مدى شعوره بالمسؤولية تجاه إهداره الفرصة الحاسمة.

فيديو صدى البلد – لاعبو السنغال يصنعون ممرا شرفيا لإبراهيم دياز بعد تتويجه هداف الكان

وقد لاقت لفتة لاعبي السنغال تقديرًا كبيرًا من الجماهير والمراقبين، معتبرين الممر الشرفي لابراهيم دياز لحظة رياضية نبيلة تعكس الروح الرياضية والأخلاق العالية التي تحكم كرة القدم الإفريقية.

براهيم دياز منتخب السنغال منتخب المغرب كأس أمم أفريقيا

