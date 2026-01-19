قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه
هؤلاء المتورطون | بيان عاجل من الكاف عن أحداث نهائي إفريقيا
الغردقة الجوية تستقبل 11 ألف سائح أوروبي في يوم واحد
لوروا يكشف كواليس أخطر لحظات الكان .. ويجيب: كيف أقنع سادو ماني باستكمال نهائى أفريقيا ؟
رياضة

بعد تتويج السنغال .. إبراهيم فايق : الاستسلام لغة لا يعرفها الأبطال

السنغال
السنغال
علا محمد

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي تتويج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط .  

وكتب إبراهيم فايق عير حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"‏الاستسلام لغة لا يعرفها الأبطال 
مبروك للسنغال.. هارد لك للمغرب ".

وشهدت أرضية ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط الذي احتضن المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، احتفالات صاخبة من جانب لاعبي السنغال عقب التتويج بلقب البطولة بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0.

واحتفل اللاعبون بأعلام منتخب السنغال مع الجماهير السنغالية الحاضرة في الملعب.


توج منتخب السنغال بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل بابي جاي هدف السنغال من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4 من الشوط الأول الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وبذلك اللقب يرفع السنغال ألقاب في بطولة كأس الأمم الإفريقية للقب الثاني في تاريخه.

الإعلامي إبراهيم فايق إبراهيم فايق منتخب السنغال تتويج منتخب السنغال بطولة كأس الأمم الإفريقية

