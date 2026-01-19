قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بعد فوز السنغال.. مراد مكرم: مش قادر أشمت في المغرب

مراد مكرم
مراد مكرم
منار نور

علق  الفنان مراد مكرم علي فوز منتخب السنغال امس علي منتخب المغربي في نهائي امم أفريقيا

وكتب مكرم عبر فيسبوك: «مش قادر أشمت فى المغرب لأن ليا فيها اصدقاء واحباء كتير،ولما زورتها ماشوفتش من المغاربة غير كل حب واحترام، بس فى نفس الوقت مش قادر أعدى فكرة أن بعض الجماهير المغربية شوشت على النشيد الوطنى لبلدى.. فهقول ماتش قوى والأفضل كسب وخلاص».

وتابع : «بس حابب أفكركم بأن العلاقة بين الجماهير المصرية والجزائرية فضلت سنين طويلة جدا متوترة بسبب حركات زى دى برضه.. يا ريت نتعلم من التاريخ».


توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد.

ونجح بابي جاي في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب السنغال في مرمى منتخب المغرب، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن، بالعاصمة المغربية “الرباط”، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل بابي جاي، الهدف، في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 90+14، احتسبها الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، على مدافع السنغال “ديفو”؛ بعد تدخله على إبراهيم دياز، وجذبه من القميص داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 90+6؛ ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

في الدقيقة 90+2 ألغى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، هدفا لصالح منتخب السنغال؛ بعد أن احتسب كرة خطأ على لاعب السنغال لصالح أشرف حكيمي.

مراد مكرم منتخب المغرب السنغال

