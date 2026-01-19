قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 أيام عطلة للموظفين.. تفاصيل إجازة 25 يناير2026
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم وأرباح 25 مليار جنيه
إعادة تشكيل سلاسل التوريد وتصاعد دور الذكاء الاصطناعي في الإنتاج.. تقرير مهم من الحكومة
فيديو صدى البلد | لحظة ضياع ركلة جزاء المغرب أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا
انقطاع مفاجئ للكهرباء فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال كلمة وزير الأوقاف
هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد
شاهد | صدى البلد يوثق اشتباكات جماهير السنغال مع الأمن المغربي في نهائي أمم أفريقيا
فيديو صدى البلد | ساديو ماني يتدخل وينقذ نهائي كأس أمم إفريقيا بعد انسحاب السنغال
قبل تطبيق إجراءات مضادة ضد أمريكا.. أوروبا تسعى لحل دبلوماسي لقضية جرينلاند
نوابالي: استخدموا منشفتي التي تحملونها لمسح دموعكم
موعد الحكم النهائي في قضية بطل الدوري بين الأهلي وبيراميدز
رياضة

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

ميندي
ميندي
عبدالله هشام

رد إدوارد ميندي حارس مرمى منتخب السنغال على شائعات اتفاقه مع إبراهيم دياز لاعب منتخب المغرب على إهدار ركلة الجزاء في نهائي بطولة أمم أفريقيا.

وكانت الطريقة التي أهدر بها إبراهيم دياز ركلة الجزاء أمام السنغال فتحت الباب أمام شائعات كثيرة حول اتفاق بين السنغال والمغرب لاستكمال المباراة.

وسدد دياز الكرة على طريقة بانينكا حيث وصلت سهله للغاية لأحضان الحارس السنغال.

وقال ميندي في تصريحات لـ قناة "كانال بلس الفرنسية":" هل بعد انتظارهم 50 عاما لتحقيق بطولة أفريقيا سيتفقون معنا على إهدار الكرة في اللحظات الحرجة من المباراة".

وأضاف : "رغبوا بالتسجيل، وقمت بصدها، الله كبير".

السنغال تتوج بلقب بطولة أمم أفريقيا

توج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمرة الثانية فى تاريخه بعد الفوز على نظيره منتخب المغرب بهدف دون رد.

ونجح بابي جاي في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب السنغال في مرمى منتخب المغرب، في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي الحسن، بالعاصمة المغربية “الرباط”، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وسجل بابي جاي، الهدف، في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب في الدقيقة 90+14، احتسبها الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، على مدافع السنغال “ديفو”؛ بعد تدخله على إبراهيم دياز، وجذبه من القميص داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 90+6؛ ليتجه الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

في الدقيقة 90+2 ألغى الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، هدفا لصالح منتخب السنغال؛ بعد أن احتسب كرة خطأ على لاعب السنغال لصالح أشرف حكيمي.

منتخب السنغال أمم أفريقيا السنغال ضد المغرب أدوارد ميندي كأس الأمم الأفريقية

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. سعر الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

منتخب السنغال

تعدي بالألفاظ وانسحاب المدرب.. خناقة في المؤتمر الصحفي بعد نهائي أمم أفريقيا

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

جماهير السنغال

اشتباكات بين جماهير السنغال والمغرب فى نهائي كأس أمم إفريقيا.. شاهد

أحمد موسي

أحمد موسي يهاجم وليد الركراكي: مدرب فاشل وأضاع البطولة على المغرب

استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19 يناير 2026

استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 19 يناير 2026

خلال التوقيع

مصر توقع مع البنك الأفريقي للتنمية تمويلا بقيمة 170 مليون دولار

الذهب

الذهب يلامس ذروة تاريخية قرب 4,700 دولار للأوقية مع تصاعد التوترات التجارية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية في الخليل بالضفة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية في الخليل بالضفة

بالصور

مى عمر تثير التساؤلات حول خصرها المنحوت على السوشيال ميديا

مى عمر
مى عمر
مى عمر

نانسي عجرم تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 5 ملايين جنيه

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

فيديو

واقعة مدرسة البحيرة

حرق قلب أمه عليه.. طالب يصيب زميله بالفصل بأداة حــ.ـادة في وجهه

الإعلامي عمروأديب

عمرو أديب: أمي كانت بتشوفني فاشل وكان نفسي تشوفني وأنا بستلم جائزة

عمرو أديب ولميس الحديدي

كل اللي ليك شغلي بالبرنامج.. عمرو أديب يعلق على انفصاله عن لميس الحديدي| فيديو

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

